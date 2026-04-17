Crise des carburants : le gouvernement belge sous pression pour trouver des aides ciblées

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement fédéral belge se réunit pour discuter de potentielles mesures de soutien. Les discussions s'annoncent complexes, avec des divergences entre les partis sur l'ampleur et la cible des aides, dans un contexte de prudence budgétaire soulignée par la Banque Nationale.

Le gouvernement fédéral belge se réunit ce vendredi pour aborder la question cruciale de l'impact de la flambée des prix des carburants sur le pouvoir d'achat des citoyens. Cette réunion, attendue depuis le 6 avril, fait suite à une période de réflexion de dix jours durant laquelle l'Exécutif a cherché des solutions pour alléger le fardeau financier pesant sur la population. Cependant, il est d'emblée clair que des mesures universelles destinées à l'ensemble des Belges sont peu probables. Le Premier ministre, Bart de Wever, a maintes fois réitéré la nécessité d'une prudence budgétaire, soulignant le manque de marges de manœuvre financières. Si des aides sont finalement octroyées, elles viseront des publics spécifiques et seront de nature temporaire. Dès le début du mois, le Premier ministre avait clairement identifié les bénéficiaires potentiels : les travailleurs qui utilisent régulièrement leur véhicule pour se rendre au travail et les ménages les plus précaires.

La position de Bart de Wever, axée sur la rigueur budgétaire, trouve un écho favorable dans un rapport récent de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Cette institution financière estime que les ressources disponibles sont insuffisantes pour financer des mesures d'aide d'envergure. Une des pistes initialement envisagées consistait à utiliser une partie des recettes fiscales exceptionnelles enregistrées au début de la crise. Or, selon la BNB, ces gains fiscaux se sont avérés modestes, estimés à environ 42 millions d'euros. Bien que ce montant puisse potentiellement atteindre 500 millions d'euros si la situation économique actuelle perdure, la Banque Nationale met en garde contre l'utilisation de ces fonds. Elle souligne que la Belgique aura cruellement besoin de ces ressources dans les années à venir pour faire face aux conséquences économiques de l'inflation, à l'augmentation de la dette publique et aux répercussions de la crise. Les estimations tablent sur des coûts supplémentaires allant de 800 millions à 1,3 milliard d'euros d'ici 2028.

Au sein de la coalition gouvernementale, les opinions divergent quant à la stratégie à adopter. Le parti flamand CD&V partage la vision de la N-VA en faveur de l'austérité budgétaire. En revanche, les socialistes flamands de Vooruit, le parti centriste Les Engagés et les libéraux du MR plaident pour des interventions gouvernementales. Vooruit et Les Engagés privilégient des aides ciblées. Jean-Luc Crucke, ministre fédéral de la Mobilité et du Climat et membre des Engagés, a défendu ce matin sur les ondes de 'La Première' la nécessité d'aides 'limitées et ciblées', réitérant sa position sur la nécessité d'une approche mesurée. Le MR, quant à lui, souhaite des mesures plus générales. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a exercé une pression significative cette semaine, menaçant de remettre en cause la survie du gouvernement en l'absence de mesures adéquates. Cette prise de position risque de complexifier les négociations.

Le MR défend ardemment l'instauration du 'cliquet inversé', un mécanisme qui vise à modérer la hausse des prix des carburants. Cependant, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Jean-Luc Crucke, par exemple, la juge 'trop chère et pas assez ciblée'. Il semble acquis que les aides éventuelles bénéficieront principalement aux personnes les plus vulnérables et aux travailleurs utilisant leur voiture pour leurs déplacements professionnels. Les modalités de ces aides restent cependant floues. Le ministre Crucke a suggéré des pistes concrètes, telles que la reconduction du fonds mazout ou l'instauration d'une indemnisation kilométrique pour les trajets domicile-travail. Il a également exprimé le souhait de soutenir des secteurs d'activité spécifiques, comme l'agriculture ou les professions du secteur de la santé qui dépendent de leur véhicule pour se rendre chez les patients. La question est de savoir si ces propositions suffiront à convaincre le MR, tout en restant suffisamment limitées sur le plan budgétaire pour satisfaire les exigences de Bart de Wever. Les discussions s'annoncent ardues et prolongées, sans garantie d'un accord rapide





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