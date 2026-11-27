À Turnhout, la concentration de travailleurs migrants crée des tensions logistiques et sociales. Entre conditions de vie précaires et conflits de voisinage, la ville alerte les autorités.

Une crise sociale et logistique majeure secoue Turnhout, commune frontalière belge de la province d'Anvers, suite à l'installation massive de travailleurs migrants venus travailler aux Pays-Bas. Ce phénomène transforme certains immeubles, comme celui situé sur la Steenweg op Antwerpen, en dortoirs temporaires où se mêlent précarité des conditions de vie et tensions avec les résidents permanents.

Conditions de vie et conflits de voisinage

Les habitants du quartier rapportent une dégradation significative de la qualité de vie quotidienne, marquée par des problèmes de stationnement et des nuisances sonores persistantes. Michel Wendelen, un résident local, explique que les bus navettes des travailleurs occupent systématiquement les places de stationnement publiques, forçant souvent les voisins à attendre plus d'une heure pour récupérer leur véhicule. La police locale refuse fréquemment de faire remorquer ces véhicules, créant une impasse frustrante pour les usagers de la route.

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Sur le plan de la propreté et de la sécurité, les plaintes se multiplient concernant les déchets abandonnés dans la rue et les comportements jugés inappropriés en espaces communs. Greet Noyen, une voisine, mentionne des rumeurs sur l'usage de drogues dans les jardins arrière et des actes de vandalisme tels que la scalade de balcons, soulevant des craintes légitimes concernant la sécurité physique des occupants qui risquent de tomber.

Patrick Dufoort, un autre habitant de l'immeuble d'en face, décrit une atmosphère tendue caractérisée par des départs et arrivées constants, générant du bruit et de l'alcoolisme dans la rue. Il affirme que la présence policière a cessé d'être efficace face à ces troubles, les agents déclarant être démuni face à la situation, ce qui accentue le sentiment d'insécurité parmi les familles établies depuis longtemps dans le quartier.

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Le modèle des loueurs néerlandais et impact économique

Le cœur du problème réside dans le modèle immobilier opéré par des investisseurs néerlandais qui ciblent spécifiquement les communes frontalières belges pour y loger une main-d'œuvre internationale. Selon l'émission de télévision néerlandaise Pointer, ces acteurs achètent ou louent des biens immobiliers en raison de réglementations perçues comme plus souples en Flandre par rapport aux Pays-Bas, créant une demande artificielle qui distord le marché local.

Le collège échevinal de Turnhout estime que près de 500 travailleurs migrants résident actuellement dans environ 200 bâtiments dispersés dans la commune, un chiffre qui exerce une pression considérable sur le parc immobilier existant. Kelly Verheyen, échevine du Logement, souligne que cette spéculation génère des loyers exorbitants, avec des rapports signalant des frais pouvant atteindre 600 euros par mois pour chaque matelas, drainant ainsi des milliers d'euros par appartement et nuisant à l'accès au logement pour les citoyens locaux.

Tempêtes de sable et précarité des occupants

L'enquête révèle également une détérioration rapide des infrastructures de logement, souvent négligées par les propriétaires avides de profit maximal. R., un travailleur polonais résidant dans l'immeuble concerné, témoigne de la vétusté du bâtiment, indiquant qu'il ne dispose que d'eau froide sous la douche, une condition inacceptable pour des résidents permanents.

R. précise qu'il quitte son domicile tôt le matin pour rejoindre son lieu de travail à Breda, aux Pays-Bas, et ne revient que tard dans la nuit, vers 23 heures, après six mois de présence. Son témoignage illustre la nature cyclique et épuisante de leur existence, loin de leurs familles, où le logement sert uniquement de halte temporaire et précaire plutôt que d'un véritable foyer stable.

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Réponses politiques et perspectives d'avenir

Face à cette situation complexe qui dépasse les compétences locales, les municipalités de Turnhout, Essen et plusieurs communes limbourgeoises ont sollicité l'intervention de la région flamande. Elles appellent à une stratégie coordonnée impliquant directement les autorités néerlandaises pour réguler le flux de travailleurs et améliorer les conditions de logement, tout en protégeant le tissu social local.

La population locale exprime également une solidarité nuancée, reconnaissant la nécessité économique pour ces travailleurs d'améliorer leurs revenus, tout en regrettant les conséquences négatives de leur présence dans des installations inadéquates. Des propositions émergent, comme la construction d'hôtels spécialisés dans les zones industrielles néerlandaises, visant à décongestionner les villes frontalières belges et à offrir une alternative plus digne aux travailleurs migrants.