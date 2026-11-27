En Espagne, la crise du logement provoque des élections anticipées. Après l'expulsion de Maricarmen, le scandale des investissements étrangers éclate à Madrid.

Le scandale entourant l'expulsion de Maricarmen Abascal en septembre a profondément secoué l' Espagne, révélant l'ampleur de la détresse liée au logement. Cette vieille dame de 87 ans a été emportée sur une civière depuis son appartement après septante ans de non-paiement de loyer, un drame symptomatique d'un système en crise.

Expulsion symbolique et contexte électoral

L'incident de Maricarmen Abascal n'est pas un cas isolé mais l'étincelle ayant enflammé une population exaspérée par des prix de l'immobilier prohibitifs. Le pays fait face à un déficit structurel de 800 000 logements, une réalité qui pèse lourdement sur le quotidien des citoyens. La vague de protestation suscitée par cette expulsion a directement provoqué l'organisation d'élections anticipées prévues pour le lendemain, transformant une tragédie humaine en enjeu politique majeur. Pedro Sánchez et ses adversaires doivent désormais répondre à cette urgence sociale.

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L'essor des fonds vautours à Madrid

À Madrid, derrière le palais royal, le Paseo Ermita del Santo témoigne de cette nouvelle réalité immobilière. Le numéro 14 de cette rue arbore une banderole exigeant des logements pour vivre et non pour investir. Le bâtiment a été racheté début cette année pour la deuxième fois par un fonds d'investissement dit de vautours. Ces acteurs achètent des propriétés pour revendre à profit ou les transformer en logements touristiques temporaires.

Enrique, un locataire de 40 ans partageant un petit appartement de 70 mètres carrés avec deux colocataires, décrit les tentatives de la nouvelle propriétaire de diviser les occupants. Il cherche à éviter toute organisation collective des résidents. Plusieurs jeunes locataires ont déjà reçu notification de congé pour le mois suivant. L'un d'eux espère obtenir une compensation financière pour partir, tandis qu'une autre locataire refuse de parler, pointant du doigt les nombreux appartements Airbnb présents dans l'immeuble.

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Inégalités salariales et expulsion des anciens

La détresse touche aussi les locataires de longue date, comme Jorge, un quadragénaire résidant au même immeuble depuis 18 ans. Bien qu'il paie un loyer modique de 930 euros, il a reçu un préavis d'un mois et demi pour quitter les lieux. Jorge a contesté cette décision et reste dans son logement, devenant un figure du combat local. Il estime impossible de trouver un logement similaire avec ses revenus actuels, malgré une légère hausse de salaire au cours des quatre dernières années.

Ce paradoxe s'explique par une divergence économique majeure. Au cours de la dernière décennie, les prix de l'immobilier en Espagne ont doublé, tandis que les salaires n'ont augmenté que de 30 %. Dans les grandes métropoles, le loyer moyen équivaut souvent au salaire d'un jeune travailleur. Cette pression financière oblige les jeunes Espagnols à rester chez leurs parents jusqu'à 30 ans en moyenne, contribuant à un taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés d'Europe.

Gentrification et perspectives politiques

La zone du Paseo Ermita del Santo est surnommée le Brooklyn de Madrid par les investisseurs. Cette réputation de quartier artistique et branché attire les capitaux spéculatifs visant à transformer l'offre locative en location touristique. Frente Amplio, parti radical de gauche, et le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sánchez se disputent l'électorat inquiet de ces quartiers. Des affiches politiques prolifèrent dans cette zone, soulignant que le logement est devenu la priorité absolue des campagnes électorales.

Les résidents espèrent encore que les nouveaux décrets sur le logement, adoptés par le gouvernement Sánchez juste avant les élections, permettront de freiner ces expulsions massives. Cependant, la situation reste tendue à Madrid. Le conflit entre la spéculation immobilière et le droit au logement définit désormais le paysage social et politique espagnol, rendant la crise du logement le sujet central du scrutin à venir.