Crise énergétique : Bart De Wever exaspéré par la pression de ses partenaires

Le Premier ministre belge exprime son agacement face aux demandes répétées de mesures de soutien énergétique alors que le gouvernement tente de garder le cap sur sa stratégie définie.

Ce mardi soir, une réunion cruciale réunit les principaux ministres du gouvernement fédéral afin d’aborder la problématique persistante de la hausse des prix de l’ énergie . Alors que les citoyens subissent de plein fouet l’inflation sur leurs factures, la pression monte sur l’exécutif pour mettre en place des mesures de soutien concrètes.

Dans les coulisses du pouvoir, plusieurs présidents de partis politiques multiplient les sorties médiatiques, jugeant impératif d’activer de nouveaux leviers financiers pour protéger le pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles. Cette agitation politique témoigne d’une volonté de répondre rapidement à l’urgence sociale, tout en posant des défis logistiques et budgétaires complexes pour le gouvernement actuel, qui cherche à concilier responsabilité fiscale et protection de la population. Face à ces appels incessants, le Premier ministre Bart De Wever a exprimé son exaspération lors d’un entretien à la Chambre. Visiblement agacé par la multiplication des déclarations publiques et le jeu médiatique des partenaires de coalition, le chef du gouvernement a fustigé une méthode qu’il juge contre-productive. Il a notamment déploré le fait que les journalistes soient constamment en quête de petites phrases, alimentant un climat d’urgence permanente qui, selon lui, dessert la sérénité nécessaire à la conduite des affaires de l’État. Pour De Wever, cette cacophonie ministérielle et partisane complique la communication d’un message gouvernemental clair et cohérent, créant une forme de confusion inutile auprès du grand public qui attend des réponses précises et non des joutes oratoires. Sur le fond, le Premier ministre a tenu à recadrer les débats en rappelant que le gouvernement ne travaille pas dans l’improvisation. Il a souligné que des décisions avaient déjà été prises, notamment par la définition rigoureuse des groupes cibles devant bénéficier des aides publiques. Selon lui, la mise en œuvre technique de mesures pertinentes représente un travail colossal qui ne peut être réduit à des slogans politiques. Bart De Wever a insisté sur le fait qu’il existe une ligne directrice claire, établie en concertation, et qu’il n’entend pas se laisser dicter l’agenda par les pressions extérieures. Il refuse, pour l’heure, d’entrer dans le détail des discussions en cours, préférant préserver la confidentialité des arbitrages budgétaires afin d’éviter de nourrir des espoirs qui pourraient se révéler déçus ou prématurés. Le gouvernement reste donc sur une ligne de prudence, privilégiant la stabilité budgétaire face aux injonctions du moment





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