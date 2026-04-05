Crise énergétique : Estelle Ceulemans appelle à l'action face à l'inaction du gouvernement belge

La députée européenne socialiste Estelle Ceulemans dénonce l'inaction du gouvernement belge face à la flambée des prix de l'énergie et appelle à des mesures urgentes, notamment la taxation des surprofits des entreprises énergétiques. Elle met en garde contre une explosion sociale et souligne l'importance d'une réponse politique rapide et coordonnée.

Face à la flambée des prix de l'énergie , Estelle Ceulemans , députée européenne socialiste, estime que les outils pour agir sont disponibles, mais que leur utilisation est cruciale. Elle insiste sur la faisabilité juridique de taxer les surprofits des grandes entreprises énergétiques, soulignant l'importance d'une action coordonnée au niveau européen.

Ceulemans rappelle qu'une disposition européenne est nécessaire pour faciliter cette taxation, tout en affirmant que cela n'exclut pas l'adoption de mesures nationales immédiates. Elle exprime son étonnement face à l'inaction de la Belgique, qui n'a pas rejoint les cinq pays ayant déjà interpellé la Commission européenne sur cette question cruciale. Cette absence d'initiative est d'autant plus préoccupante, selon elle, que l'Espagne, l'Italie et la France ont déjà pris des mesures sans attendre les décisions de Bruxelles. La députée pointe du doigt l'urgence d'une réponse politique forte face à la crise énergétique actuelle.\La députée perçoit une inquiétude croissante au sein de la population belge, une angoisse palpable liée à la pression économique exercée par l'augmentation des coûts de l'énergie. Elle constate une crainte concernant le pouvoir d'achat, les revenus et, plus récemment, l'explosion des prix des carburants et du mazout de chauffage. Cette inquiétude s'étend à la perspective de l'augmentation des prix de l'électricité, qui pourrait devenir une source de tensions sociales supplémentaires. Estelle Ceulemans met en garde contre une potentielle explosion sociale, attribuant cette inquiétude à l'inaction du gouvernement. Elle déplore le manque de décisions et d'initiatives, accusant le gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens face à la crise. Selon elle, l'inaction est d'autant plus difficile à justifier que d'autres pays européens ont déjà mis en place des mesures concrètes. Elle insiste sur la nécessité d'une réaction rapide et efficace pour éviter une détérioration de la situation et pour rassurer la population.\En résumé, Estelle Ceulemans appelle à une action urgente et concertée pour faire face à la crise énergétique. Elle met en avant la nécessité d'une taxation des surprofits des entreprises énergétiques, tout en insistant sur l'importance de mesures nationales. Elle exprime sa préoccupation face à l'angoisse grandissante de la population belge, liée à la hausse des prix de l'énergie et à l'inaction perçue du gouvernement. Elle considère que la situation exige une réponse politique forte et immédiate pour éviter une crise sociale. L'interview met en lumière la nécessité d'une action rapide et coordonnée pour protéger les citoyens face aux conséquences de la flambée des prix de l'énergie. L'inaction, selon elle, est inacceptable face à l'urgence de la situation. L'interview, diffusée sur RTL play, met en avant l'importance d'une prise de conscience et d'une action politique déterminée pour faire face à la crise énergétique qui touche l'Europe et, en particulier, la Belgique. Elle souligne l'urgence d'agir pour éviter une crise sociale et économique de grande ampleur, appelant à une mobilisation collective pour trouver des solutions durables et efficaces





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