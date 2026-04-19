Crise énergétique et nouvelles arnaques : des fraudeurs à la pompe toujours plus audacieux

Face à la hausse des prix du carburant, des techniques de fraude inédites se multiplient aux pompes à essence, comme « l'arnaque au pistolet » et le « skimming » de cartes bancaires. Conseils de vigilance pour se protéger.

La crise énergétique actuelle, marquée par la flambée des prix du carburant, semble avoir aiguisé l'ingéniosité des malfaiteurs, poussant la délinquance à adopter des méthodes toujours plus audacieuses pour tromper les automobilistes. Parmi ces nouvelles tactiques, une arnaque particulièrement préoccupante, baptisée « l'arnaque au pistolet », a fait son apparition en France, bien qu'aucun cas similaire n'ait encore été signalé en Belgique.

Cette escroquerie, détaillée par Christophe Axen, policier au sein de la Computer Crime Unit, repose sur une manipulation astucieuse des dispositifs de paiement aux pompes à essence. Elle consiste à insérer une petite pièce, une sorte de « boulette », dans le contacteur du pistolet. L'objectif est d'empêcher la fermeture effective de la transaction après le remplissage. Ainsi, lorsque le client raccroche le pistolet, croyant avoir finalisé son paiement, la petite pièce bloque le contact, empêchant la transaction de se clôturer. Le dénouement est alors cruel pour la victime : un autre individu, profitant de cette faille, peut ensuite se servir sur le compte du précédent, entraînant des débits frauduleux importants. Face à ces menaces grandissantes, une vigilance accrue s'impose. Caroline, une automobiliste expérimentée, témoigne de sa propre méfiance et des stratégies qu'elle a développées pour se prémunir. Elle explique avec précision les gestes à adopter pour s'assurer de la bonne clôture de sa transaction : « Je relève, je rappuie plusieurs fois ici et on voit que c’est fini, que la lampe est éteinte donc là ça veut dire que la pompe est coupée », explique-t-elle, soulignant l'importance de vérifier visuellement que le paiement est bien terminé et que la pompe est désactivée. Son expérience lui a appris l'importance de prendre des précautions maximales. Elle privilégie autant que possible le paiement en espèces à l'intérieur de la station-service. Cette méthode limite le montant que les fraudeurs pourraient potentiellement dérober une fois le pistolet raccroché. De plus, lorsqu'elle règle par carte, elle insiste sur la nécessité de récupérer systématiquement son ticket de caisse. Ce précieux document prouve la fin de la transaction et sert de preuve en cas de contestation ou de débit frauduleux ultérieur. Ces conseils, tirés de l'expérience vécue, sont autant d'armes pour se défendre contre ces nouvelles formes de criminalité. Une autre fraude plus insidieuse touche directement les dispositifs de lecture de cartes bancaires installés aux pompes. Hugo, un automobiliste néerlandophone, en a été la victime. Son expérience met en lumière la sophistication de ces nouvelles arnaques. Après avoir effectué son plein, il constate un premier débit de 30 euros pour le carburant, ce qui lui semble normal. Cependant, une vérification rapide sur son téléphone révèle un deuxième débit, bien plus conséquent : un retrait de 697 euros effectué à Londres. L'horreur le saisit immédiatement. L'explication de cette double transaction frauduleuse réside dans une technique appelée « skimmer », qui s'apparente au skimming connu pour les cartes à bande magnétique, mais qui cible ici la puce électronique. Un dispositif malveillant est subtilement inséré dans la fente où le client introduit sa carte bancaire. Ce dispositif est capable de lire les informations contenues dans la puce de la carte. Mieux encore, il peut enregistrer le code PIN que l'utilisateur tape au clavier. Une fois le couple puce-code PIN obtenu, les fraudeurs peuvent alors créer une carte bancaire contrefaite et effectuer des transactions frauduleuses sans se soucier des plafonds de paiement classiques. La rapidité et l'ampleur des débits, comme le montre le cas d'Hugo, soulignent l'urgence de la situation et la nécessité pour les banques et les stations-service de renforcer sans délai les mesures de sécurité de leurs terminaux de paiement, tout en sensibilisant davantage la clientèle aux risques encourus et aux gestes de prévention simples mais efficaces à adopter lors de chaque transaction. L'évolution constante des techniques de fraude exige une adaptation permanente des stratégies de sécurité, tant pour les professionnels que pour les consommateurs





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