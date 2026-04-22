Crise énergétique : l'inquiétude grandit chez les travailleurs indépendants et les petites entreprises

La hausse continue des prix de l'énergie pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Belges, en particulier pour les travailleurs indépendants et les petites entreprises qui estiment que les aides gouvernementales sont insuffisantes.

La flambée des prix de l’ énergie continue d’exercer une pression considérable sur le quotidien d’une large portion de la population belge. Malgré les annonces et les initiatives du gouvernement fédéral, un nombre significatif de catégories professionnelles estime que le soutien mis en place est insuffisant pour absorber l’augmentation spectaculaire des coûts, particulièrement ceux liés aux déplacements professionnels.

Cette situation engendre un sentiment d’injustice et d’inquiétude parmi les travailleurs indépendants et les petites entreprises, qui se retrouvent confrontés à des difficultés financières croissantes. Charlotte Grégoire, infirmière indépendante depuis treize ans, illustre parfaitement cette réalité. Son activité professionnelle l’oblige à parcourir quotidiennement près de 100 kilomètres pour assurer la continuité des soins à domicile. L’augmentation du prix du carburant a eu un impact direct et significatif sur ses dépenses.

Elle témoigne : « Avant la crise, un plein coûtait entre 80 et 90 euros. Au plus fort de la crise, j’ai dû payer jusqu’à 150 euros. Actuellement, le prix est redescendu à environ 120 euros, ce qui est un soulagement, mais cela reste une somme importante. Faire le plein une fois par semaine représente une charge financière lourde.

» Le problème majeur réside dans le fait que, en tant qu’infirmière indépendante, elle n’est pas éligible aux aides gouvernementales prévues pour les indemnités kilométriques, car elle ne relève pas du statut d’employée. Elle perçoit cette exclusion comme une profonde injustice, soulignant que le véhicule est un outil de travail indispensable pour exercer sa profession et assurer la continuité des soins à ses patients.

Elle insiste sur le fait que les infirmières à domicile ont besoin de leur véhicule quotidiennement pour se déplacer, faire le plein de carburant et prendre en charge de nouveaux patients. Le malaise ne se limite pas au secteur des soins de santé. Dans le secteur de la construction, de nombreuses petites entreprises se plaignent également de ne pas bénéficier des aides annoncées.

Leurs employés utilisent souvent des camionnettes de société pour leurs déplacements, mais ne sont pas inclus dans le champ d’application des mesures gouvernementales. De plus, ces entreprises rencontrent des difficultés à répercuter rapidement l’augmentation des coûts sur leurs devis, qui sont souvent établis des semaines, voire des mois, à l’avance. Certaines professions libérales réglementées se trouvent également dans une situation délicate, car leurs tarifs ne peuvent pas être adaptés librement, malgré l’explosion des frais de déplacement.

En conséquence, de nombreux indépendants ont l’impression de devoir travailler davantage pour maintenir leur activité, tout en voyant leurs marges bénéficiaires se réduire. L’opposition fédérale critique vivement ces mesures, les qualifiant de trop tardives et trop ciblées. Elle dénonce le fait que de nombreux travailleurs continuent de s’appauvrir simplement pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail et parle de « mesurettes » inefficaces.

Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS à la Chambre, souligne que les pensionnés et les chômeurs sont également les grands oubliés des mesures décidées par le gouvernement. Le gouvernement, quant à lui, assume son choix de concentrer l’effort sur une partie des travailleurs, estimant que cela permet d’optimiser l’impact des aides





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