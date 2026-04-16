Crise énergétique : Les Engagés plaident pour des aides ciblées et une action européenne renforcée

Face à la flambée des prix de l'énergie, Les Engagés proposent des mesures d'aide temporaires et ciblées vers les ménages les plus vulnérables, tout en appelant à une action européenne pour la transition énergétique et la taxation des surprofits.

Le gouvernement fédéral se penche aujourd'hui sur la question cruciale de l' aide aux ménages confrontés à la flambée des prix de l'énergie. Suite à une décision prise il y a deux semaines, il a été convenu que les recettes fiscales supplémentaires générées par cette augmentation seraient réaffectées. Le montant précis de ces fonds reste encore à déterminer, ce qui a conduit le Mouvement Réformateur (MR) à accentuer la pression ces derniers jours pour une décision rapide.

Les Engagés, par la voix de leur président Yvan Verougstraete, ont exposé leur vision de la situation. « Face à cette situation qui est compliquée pour la population, le rôle de l’État n’est pas de raconter n’importe quoi. Ce n’est pas de distribuer l’argent qu’il n’a pas », a-t-il déclaré. Leur proposition s'articule autour de mesures ciblées et temporaires, destinées à soutenir spécifiquement ceux qui en ont le plus besoin. Parmi les bénéficiaires potentiels figurent les travailleurs utilisant leur véhicule sans disposer de carte essence, les ménages précaires se chauffant au mazout, ainsi que certains secteurs professionnels essentiels tels que les soignants et les agriculteurs. L'idée maîtresse est de redistribuer le surplus de taxes, notamment la TVA, perçu par l'État sur la hausse des prix des carburants, mais de manière prioritaire et ciblée vers ces populations vulnérables. Les Engagés s'écartent ainsi de la piste du cliquet inversé, une mesure jugée simple à mettre en œuvre mais manquant de ciblage. Yvan Verougstraete a également souligné que, compte tenu des montants disponibles, estimés entre 40 et 50 millions d'euros d'après la Banque nationale, il est irréaliste de penser pouvoir compenser intégralement des événements externes majeurs. Néanmoins, il insiste sur la nécessité pour le gouvernement de marquer un réel signal d'engagement. Au-delà des mesures d'aide directe, les Engagés souhaitent également que la Belgique plaide au niveau européen pour davantage de flexibilité dans les investissements destinés à la transition énergétique. L'objectif est de pouvoir financer massivement des projets tels que l'électrification des systèmes de chauffage et l'isolation des bâtiments, sans que ces investissements importants, potentiellement soutenus par la Banque européenne d'investissement, n'impactent négativement le calcul du déficit de l'État. Par ailleurs, les Engagés soutiennent l'idée d'une taxation des surprofits des entreprises pétrolières et gazières, tout en reconnaissant les limites de l'action belge en la matière. Yvan Verougstraete a précisé que les véritables surprofits proviennent davantage de la spéculation sur les marchés, où des acteurs exploitent la raréfaction des ressources pour revendre à prix d'or des stocks acquis à moindre coût. C'est pourquoi ils appellent à une action coordonnée au niveau européen pour capter ces profits. Le président des Engagés espère que le gouvernement belge s'associera à d'autres pays européens dans cette démarche. Dans l'attente de la « boîte à outils » européenne destinée à aider les États membres à surmonter la crise, Yvan Verougstraete plaide pour une Europe plus forte et plus proactive face aux défis géopolitiques, économiques et aux pratiques des multinationales, soulignant le danger actuel pour la prospérité. Interrogé sur les tensions au sein de la coalition gouvernementale, notamment les menaces du président du MR, Georges-Louis Bouchez, de bloquer les décisions, Yvan Verougstraete a choisi de ne pas commenter les stratégies des autres partis. Il a préféré mettre en avant les plus de 20 propositions concrètes formulées par Les Engagés pour venir en aide aux plus démunis, qualifiant leur approche de moins spectaculaire mais davantage axée sur l'efficacité et le soutien ciblé, soulignant que la fermeté ne nécessite pas toujours de crier. La question de la crise énergétique et des aides aux ménages est au cœur des préoccupations du gouvernement fédéral. Les Engagés, représentés par leur président Yvan Verougstraete, ont une position claire : des mesures ciblées et temporaires pour les plus vulnérables, financées par les recettes fiscales exceptionnelles liées à la hausse des prix. Le MR, quant à lui, pousse pour une action plus immédiate et potentiellement plus large. Le conseil des ministres de ce vendredi sera donc déterminant pour l'orientation qui sera prise. Les discussions ne portent pas uniquement sur les aides directes, mais aussi sur des réformes structurelles à long terme, comme la transition énergétique, où l'action européenne est jugée indispensable. La pression monte pour que des décisions concrètes soient prises afin d'atténuer l'impact de la crise énergétique sur le pouvoir d'achat des ménages belges. Les Engagés insistent sur la nécessité d'une approche pragmatique, privilégiant le soutien aux plus fragiles, et réfutent les solutions trop larges qui pourraient bénéficier à ceux qui n'en ont pas besoin. L'idée de redistribuer les rentrées fiscales supplémentaires est consensuelle, mais la manière de le faire suscite des débats au sein de la majorité. La volatilité des marchés énergétiques mondiaux, influencée par des événements géopolitiques, rend la situation complexe. Le gouvernement fédéral doit trouver un équilibre entre les impératifs budgétaires et la nécessité de soutenir ses citoyens. La proposition des Engagés, axée sur la solidarité ciblée et l'investissement dans la transition énergétique, semble vouloir répondre à ces deux exigences. Il reste à voir si cette approche recueillera l'assentiment de tous les partenaires de la coalition. Le rôle de l'Europe dans la gestion de cette crise est également mis en avant. La recherche de solutions communes pour stabiliser les prix de l'énergie, taxer les profits spéculatifs et accélérer la transition écologique est jugée primordiale par de nombreux acteurs, dont Les Engagés. La position de la Belgique au sein de l'Union européenne sera donc scrutée de près dans les semaines à venir





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