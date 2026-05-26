Crise énergétique : les paquets de chips noirs et blancs illustrent la dépendance du Japon au pétrole du Moyen‑Orient

Depuis le 25 mai, les emballages bicolores de Calbee traduisent la pénurie de naphta et de solvants liée à la dépendance du Japon aux hydrocarbures du Moyen‑Orient, affectant l’industrie agroalimentaire, automobile et du bâtiment, tandis que le pays cherche à diversifier ses sources énergétiques.

Depuis le 25 mai, les rayons chips des supermarchés japonais se sont transformés en une démonstration visuelle de la crise énergétique qui secoue le pays.

Les paquets de la marque Calbee, habituellement revêtus d’emballages colorés orange, jaune ou rouge, arborent désormais un design strictement bicolore noir‑et‑blanc. Cette mutation n’est pas un simple choix esthétique : elle reflète la dépendance du Japon aux hydrocarbures du Moyen‑Orient, qui fournit près de 95 % du pétrole brut du pays. La pénurie de solvants et de pigments dérivés du pétrole oblige Calbee à réduire l’usage d’encres colorées, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.

En effet, le naphta, dérivé pétrochimique essentiel à la fabrication de plastiques, peintures, cosmétiques et encres d’impression, se fait rare. La réduction de son approvisionnement impacte non seulement l’industrie agroalimentaire, mais aussi les sous‑traitants automobiles, les chantiers de construction et de nombreuses filières dépendantes de résines chimiques et de composants à base de pétrole.

Face à la contraction des exportations de naphta du Moyen‑Orient, les États‑Unis ont vu leurs livraisons exploser, atteignant un record de 15 millions de barils en mars. Le Japon s’est donc tourné massivement vers le naphta américain, produit à partir du pétrole de schiste texan, tandis que le Venezuela achète également ce dérivé pour fluidifier son pétrole lourd.

Cette réorientation a fait grimper les prix du naphta de plus de 80 % en un an, augmentant ainsi les coûts de production de nombreuses industries japonaises. La crise révèle la vulnérabilité des économies fortement dépendantes des hydrocarbures et de leurs dérivés ; celles qui parviennent à diversifier leurs sources d’énergie affichent une plus grande résilience, tandis que les autres voient leurs délais de production s’allonger et leurs marges se réduire.

Malgré ces pressions, le Japon a annoncé une croissance du produit intérieur brut de 0,5 % au premier trimestre 2026, supérieure aux prévisions, soutenue par les exportations vers l’Asie et un plan de relance de plus de 100 milliards d’euros lancé par le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi. Néanmoins, cette dynamique pourrait être de courte durée.

La flambée du prix du pétrole et de ses dérivés risque de freiner la production industrielle, d’alimenter l’inflation et de pousser la Banque du Japon à relever les taux d’intérêt plus rapidement. Une hausse durable des rendements obligataires pourrait alourdir la charge de la dette publique, déjà la plus élevée parmi les pays développés, mettant en danger la stabilité financière du pays.

Ainsi, le noir‑et‑blanc des paquets de chips devient le symbole d’un nuage gris qui plane sur l’économie japonaise, rappelant la nécessité d’une transition énergétique plus robuste et d’une diversification des approvisionnements





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