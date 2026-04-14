Crise énergétique mondiale : l'AIE, le FMI et la Banque mondiale unissent leurs forces

L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) coordonnent leurs actions face à la crise énergétique mondiale, la plus importante de l'histoire, accentuée par la guerre au Moyen-Orient. Ils envisagent de débloquer des fonds importants et appellent à la coopération internationale pour stabiliser l'approvisionnement, tandis que l'UE anticipe des difficultés d'approvisionnement en carburant.

Le Directeur exécutif de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), Fatih Birol, a exprimé ses préoccupations quant à la crise énergétique mondiale, la qualifiant de la plus importante de l'histoire. Il s'exprimait à la suite d'une rencontre avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international ( FMI ), et Ajay Banga, président de la Banque mondiale (BM), dans le but de coordonner la réponse des trois institutions aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Birol a souligné que cette crise affecte non seulement le pétrole et le gaz naturel , mais également d'autres produits de base cruciaux tels que les engrais, les produits pétrochimiques et même l'hélium. Face à cette situation d'urgence, les trois organisations internationales envisagent une collaboration renforcée afin d'évaluer et de surveiller l'évolution de la crise, ainsi que les réponses des différents pays. Le FMI et la Banque mondiale ont réaffirmé leur capacité à débourser au moins 20 milliards de dollars chacun pour aider les nations les plus touchées. Ajay Banga a précisé que, si la crise persiste, des projets existants seraient réorientés, ce qui permettrait de mobiliser entre 50 et 60 milliards de dollars supplémentaires au cours des six prochains mois, en provenance de la BM.

Mme Georgieva a averti que la crise persisterait même après la fin du conflit, en raison des dégâts causés aux infrastructures pétrolières et gazières des pays du Golfe. L'AIE estime que plus d'un tiers des infrastructures énergétiques de ces pays ont été gravement endommagées pendant le conflit initié le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, à laquelle Téhéran a riposté notamment en bloquant le détroit d'Ormuz. Malgré ces sombres perspectives, Fatih Birol a fait preuve d'optimisme en soulignant la disponibilité de plus de 80% des réserves stratégiques mondiales. Il a appelé les pays à s'abstenir de toute restriction d'exportation et à agir en tant que membres responsables de la communauté internationale. Cette position souligne l'importance de la coopération internationale pour atténuer les effets de la crise énergétique et garantir un approvisionnement stable.

Parallèlement, la Commission européenne a reconnu le risque d'une pénurie de carburant dans un avenir proche, notamment pour le kérosène utilisé dans l'aviation. Cette alerte fait suite à une mise en garde du secteur aéroportuaire européen. Anna-Kaisa Itkonen, porte-parole de la Commission, a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun signe de pénurie de carburant dans l'Union européenne, mais que des difficultés d'approvisionnement pourraient survenir prochainement, en particulier pour les carburants d'aviation. La Commission travaille en étroite collaboration avec les États membres et l'industrie pour faire face à cette situation. Une réunion récente du groupe de travail 'Union de l'énergie' a confirmé que l'approvisionnement en pétrole brut des raffineries de l'UE restait stable, ces dernières couvrant 77% de la consommation européenne, le reste étant importé. Les réunions des groupes de coordination de l'UE sur le pétrole et le gaz se tiennent désormais chaque semaine sous l'égide de la Commission, en collaboration avec les États membres et l'industrie. L'objectif est d'explorer les possibilités de partage des capacités de raffinage et d'identifier des voies d'importation alternatives. La Commission prévoit de publier, la semaine prochaine, des propositions de mesures à prendre pour maîtriser la crise énergétique, en amont d'un sommet européen informel à Chypre.





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