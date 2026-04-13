Crise énergétique : Saskia Bricmont (Ecolo) appelle à l'action urgente du gouvernement

Saskia Bricmont, députée européenne Ecolo, a été l'invitée de Bel RTL pour discuter de la crise énergétique actuelle. Elle appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures urgentes pour soutenir les Belges face à la flambée des prix, proposant des solutions concrètes et soulignant l'importance d'investir dans les énergies renouvelables.

Ce matin sur bel RTL, Saskia Bricmont , députée européenne, était l'invitée de Martin Buxant pour discuter de la crise énergétique et de ses conséquences. L'eurodéputée a souligné l'urgence pour le gouvernement fédéral d'agir et de soutenir les citoyens belges face à la flambée des prix, exacerbée par le conflit au Moyen-Orient. Elle a rappelé que des mesures d'urgence avaient été prises pendant la crise du Covid et lors des précédentes crises énergétiques, notamment suite à la guerre en Ukraine. Pour Saskia Bricmont , l'inaction du gouvernement est inacceptable et potentiellement désastreuse pour l'économie nationale. Elle a insisté sur le fait que la baisse du pouvoir d'achat des citoyens conduit à une diminution de la consommation, ce qui aggrave la situation économique.

Face à cette crise, Saskia Bricmont a proposé des mesures concrètes, qu'elle évoque depuis le début de la crise au Moyen-Orient, mais qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Elle préconise un élargissement du tarif social pour protéger les plus vulnérables contre l'explosion de leurs factures énergétiques, ou au moins des compensations financières. Elle s'oppose également aux accises sur le diesel. De plus, elle insiste sur le maintien de l'indexation des salaires, une mesure cruciale pour permettre aux citoyens de faire face à la crise qu'ils n'ont pas provoquée. Elle a souligné l'importance de se rendre indépendants des énergies fossiles, majoritairement issues de régimes autoritaires. L'eurodéputée a rappelé le combat de son parti Ecolo dans ce contexte de crise, insistant sur la nécessité d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Ces énergies, moins chères et plus durables, permettraient à terme de se libérer de la dépendance aux énergies fossiles, tout en luttant contre le changement climatique et en favorisant l'indépendance énergétique.

Selon Saskia Bricmont, la solution est évidente et accessible. Elle met en avant l'importance de faire des choix politiques en faveur des énergies renouvelables. Elle cite notamment les communautés d'énergie locale, qui produisent et partagent l'énergie localement, ainsi que les éoliennes et le solaire. Ces solutions existent déjà et nécessitent des investissements importants à moyen terme pour être pleinement déployées. L'eurodéputée a conclu en réitérant l'urgence d'une action gouvernementale forte et rapide pour protéger les citoyens et assurer la stabilité économique du pays. Elle a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la crise, en misant sur une transition énergétique durable et en favorisant l'indépendance énergétique de la Belgique.





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