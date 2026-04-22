Crise énergétique : un accord gouvernemental vivement contesté par le PS et la FEB

Le récent accord du gouvernement De Wever sur l’énergie suscite un mécontentement général. Entre critiques sur l’injustice sociale et scepticisme sur l’efficacité économique, le consensus est introuvable.

Après sept semaines de négociations intensives et une attente interminable pour les citoyens belges, le gouvernement dirigé par Bart De Wever a enfin dévoilé un accord concernant les prix de l’ énergie . Cependant, cette annonce est loin de faire l’unanimité. Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe du Parti Social iste, a vivement réagi mercredi matin en qualifiant ces décisions de mesures largement insuffisantes et tardives.

Pour le socialiste, cet accord ne répond en rien à la détresse réelle des familles et des travailleurs qui subissent de plein fouet l’inflation galopante. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 80 millions d’euros, mais ces aides, limitées à une période de trois mois, semblent dérisoires face à la précarité croissante. M. Dermagne déplore particulièrement le mécanisme choisi : selon lui, il instaure une injustice flagrante en liant le soutien financier au type d’employeur plutôt qu’aux revenus réels, ce qui risque de diviser les travailleurs entre eux. Il appelle à des actions structurelles, notamment le blocage des prix à la pompe, pour protéger efficacement le pouvoir d’achat. De l’autre côté de l’échiquier, le monde patronal exprime également des réserves, bien que pour des raisons différentes. Pieter Timmermans, CEO de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), a nuancé la portée des mesures annoncées. Si l’idée de favoriser une réduction de la consommation énergétique est saluée sur le principe, les modalités d’application restent floues et incertaines. La mesure visant à encourager les déplacements domicile-travail par une compensation fiscale pourrait être un levier intéressant, mais elle est entourée d’un flou administratif regrettable. M. Timmermans souligne qu’une compensation partielle ou différée de deux ans ne serait d’aucune utilité pour les entreprises et leurs employés dans le contexte actuel. La méfiance domine donc face à une gestion gouvernementale jugée trop prudente et technocratique, incapable de fournir les garanties nécessaires à une reprise économique sereine. Enfin, la question du télétravail reste au cœur des critiques des représentants patronaux, qui voient dans l’insistance du gouvernement sur ce point une démarche purement symbolique. Pour la FEB, promouvoir le télétravail sans une réelle stratégie globale s’apparente à une tentative de se donner bonne conscience sans véritablement résoudre les problèmes structurels de coût de la vie ou de mobilité. La conjoncture actuelle laisse donc un goût amer aux partenaires sociaux. Alors que les ménages continuent de devoir choisir entre remplir leur citerne de chauffage et subvenir à leurs besoins quotidiens pour se rendre au travail, la réponse politique est perçue comme un pansement sur une plaie béante. Le débat est désormais ouvert sur la capacité réelle de cette coalition à naviguer dans une crise énergétique durable, tandis que les voix de l’opposition et du patronat convergent pour souligner un manque criant de vision à long terme





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Énergie Gouvernement Inflation Social Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crise au sein du Département Nature et Forêts en Wallonie : sous-effectifs et inquiétudesLes agents du DNF, en charge de la préservation de la nature et de la surveillance forestière, alertent sur leurs conditions de travail et le non-remplacement des départs à la retraite dans un contexte d'austérité budgétaire.

Read more »

Crise énergétique : le gouvernement fédéral en quête d un accord sur le pouvoir d achatLe gouvernement fédéral belge se réunit demain pour trancher sur les aides énergétiques, après des discussions infructueuses. Le budget et la forme des mesures restent à définir pour soutenir les ménages et travailleurs concernés.

Read more »

Arts plastiques en Belgique : une crise structurelle menace l’avenir du secteurLe secteur des arts plastiques en Belgique alerte sur une situation de précarité extrême causée par des coupes budgétaires, le manque d'indexation et l'absence de soutien public, menaçant la survie de tout l'écosystème d'ici 2029.

Read more »

Leonardo Bonucci rêve de Pep Guardiola pour redresser une Italie en criseLeonardo Bonucci appelle à une révolution profonde du football italien en proposant la nomination de Pep Guardiola à la tête de la sélection nationale après les récents échecs lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Read more »

Bpost : Vers une sortie de crise incertaine suite aux votes des travailleursAprès trois semaines de grève chez Bpost, un projet d'accord est soumis au vote des employés. Si certaines régions montrent des signes de reprise, la situation reste contrastée entre le rejet de certaines bases et la poursuite des blocages, notamment à Bruxelles.

Read more »

Crise énergétique : Bart De Wever exaspéré par la pression de ses partenairesLe Premier ministre belge exprime son agacement face aux demandes répétées de mesures de soutien énergétique alors que le gouvernement tente de garder le cap sur sa stratégie définie.

Read more »