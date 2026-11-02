Crise fédérale belge : Bart De Wever au Palais après l'échec des négociations budgétaires

En Belgique, Bart De Wever se rend chez le Roi après l'échec des discussions budgétaires. La situation politique incertaine inquiète les marchés financiers.

L'actualité politique a fortement perturbé le programme de l'émission Matin Première ce lundi matin. Un entretien prévu avec le philosophe Pascal Chabot a été annulé au profit d'une analyse de la crise fédérale belge. La nuit a été particulièrement mouvementée rue de la Loi en raison de l'impasse des négociations. Le Premier ministre Bart De Wever a décidé de se rendre au Palais royal. Cette visite a été confirmée par le Palais, mais son issue reste totalement incertaine à ce stade.

Échec des négociations budgétaires

Pour Rachel Crivellaro, responsable éditoriale de la politique belge à la RTBF, le blocage s'est progressivement cristallisé tout au long du week-end. Plusieurs entretiens bilatéraux avaient eu lieu avec les vice-Premiers ministres. Bart De Wever espérait obtenir un compromis avant le début de la semaine. Cependant, les divergences sur les recettes fiscales ont rapidement refait surface. Le retrait de la mesure sur la TVA a notamment suscité des tensions.

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Le parti Vooruit réclame une contribution plus importante des contribuables aux revenus les plus élevés. En retour, le MR s'inquiète de l'apparition de nouvelles taxes qui pourraient peser sur l'économie. Au fil des heures, les positions de chaque camp se sont durcies. Le Premier ministre a finalement constaté qu'il ne pouvait plus faire avancer les négociations dans ces conditions.

Hypothèses sur la démission du Premier ministre

Caroline Sägesser, politologue au CRISP, explique que la situation ouvre plusieurs perspectives. Aucune d'entre elles ne peut encore être considérée comme acquise. Selon elle, Bart De Wever devrait effectivement présenter sa démission au souverain. Cette démarche ne signifie cependant pas que la démission sera automatiquement acceptée. Le Roi dispose de trois options possibles pour gérer cette crise politique majeure.

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La première option consiste à refuser la démission. La deuxième est d'accepter purement et simplement la démission. La troisième option, qui paraît la plus vraisemblable aux yeux de l'experte, est de tenir la démission en suspens. Cette stratégie permettrait au Premier ministre d'obtenir un délai supplémentaire. Il pourrait ainsi tenter de débloquer les discussions avec la menace réelle d'une chute du gouvernement. Une autre hypothèse reste toutefois possible.

Il est possible que Bart De Wever ait véritablement décidé de jeter l'éponge. La politologue n'exclut pas que cette démarche traduise une volonté réelle de partir. Cela ne serait alors pas une simple manœuvre de pression sur les partenaires de la coalition. La chute d'un exécutif n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la Chambre en Belgique. Des élections anticipées ne seraient donc pas immédiates.

Impact économique et réformes structurelles

Pour l'économiste Bruno Colmant, l'absence d'accord budgétaire risque d'inquiéter les marchés financiers. Les démons des marchés financiers, déjà échaudés par la situation française, pourraient s'activer. Bart De Wever a lui-même réveillé ces démons en agitant la menace de sanctions. Il invoquait cette urgence pour justifier la nécessité d'un accord rapide. Le problème dépasse toutefois les dix milliards d'euros recherchés pour redresser la trajectoire budgétaire.

Cette somme est relativisée au regard de la richesse produite par la Belgique. Ce qui risque surtout d'inquiéter les investisseurs, c'est l'incapacité éventuelle du pays à mener les réformes. Ces réformes fiscales et sociales sont nécessaires durant les trois années qui séparent encore des prochaines élections ordinaires. Bruno Colmant identifie deux défis majeurs pour l'avenir. Le vieillissement de la population pèse toujours davantage sur les finances publiques.

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Le deuxième défi majeur concerne l'intelligence artificielle. Les conséquences de cette technologie sur le marché de l'emploi restent à anticiper. Pas de catastrophe financière brutale n'est en perspective, estime l'économiste. Il s'agit plutôt d'un risque plus diffus et plus durable. L'inquiétude ne tient pas tant à une éventuelle démission de Bart De Wever qu'à l'absence de perspectives de réformes structurelles pour les années à venir. Le pays risque du cabotage au mieux budgétaire plutôt qu'une réforme d'ambition.