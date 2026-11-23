Frédéric Vasseur admet que l'arrivée de Lewis Hamilton pose problème à Ferrari. Les tensions avec Charles Leclerc menacent la 2e place au championnat des constructeurs.

La Scuderia Ferrari traverse une période de turbulences majeures en ce début de saison 2025 de Formule 1. L'arrivée de Lewis Hamilton, l'Anglais à sept titres mondiaux, était censée propulser l'écurie italienne vers de nouveaux sommats. Cependant, la réalité sur la piste est bien plus sombre. Les accrochages répétés entre le Britannique et Charles Leclerc, le pilote local, ont atteint un point de non-retour. La direction de l'équipe avoue aujourd'hui que cette alliance stratégique commence à coûter cher, tant en termes d'image que de résultats sportifs.

Le Team Principal critique la décision de recrutement

Frédéric Vasseur, le Team Principal de la Scuderia Ferrari, n'a pas hésité à lancer un avertissement clair lors d'une interview accordée à Sky Italia. Il a déclaré que si la direction avait su à l'avance que la situation deviendrait aussi conflictuelle, d'autres choix auraient été faits en 2024. Cette déclaration est d'autant plus choc qu'elle émane du patron de l'équipe, qui a pourtant supervisé personnellement le recrutement de l'icône britannique. Vasseur estime que les deux pilotes doivent impérativement se respecter mutuellement et, surtout, respecter les intérêts de l'équipe au-dessus de leurs egos.

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Tensions internes au sein de la Scuderia

La mésentente entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc est devenue un problème personnel incontrôlable, selon les dires de Vasseur. Hamilton, qui occupe la 3e place du championnat avec 267 points, devance Leclerc mais semble avoir perdu la confiance de ses coéquipiers. Le Britannique reproche à son équipier monégasque une conduite trop agressive, caractérisée par une mentalité du tout ou rien. Ces actions ont directement coûté des points précieux à Ferrari lors des dernières courses, affaiblissant leur position au classement constructeurs.

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Impact financier et stratégie pour la fin de saison

Derrière cette querelle de pilotes se cache un enjeu financier considérable. Ferrari vise absolument la deuxième place au classement des constructeurs, un objectif qui rapporterait des millions d'euros supplémentaires. Chaque erreur, chaque contact inutile ou chaque course finie hors des points affaiblit cette ambition. La direction est sous pression pour stabiliser la situation avant les deux derniers Grands Prix de la saison, prévus au Qatar et à Abou Dhabi. Des sanctions disciplinaires pourraient être infligées, voire la signature de contrats écrits interdisant les manœuvres dangereuses entre équipiers.

Réunion d'urgence pour apaiser les tensions

Face à la dégradation de l'ambiance dans les boxes, une réunion au sommet était prévue ce lundi pour tenter de calmer le jeu. L'objectif est de mettre en place des règles claires pour éviter que de nouveaux incidents ne perturbent la course. La situation est décrite comme très compliquée, avec des risques de sanctions internes si les pilotes ne parviennent pas à changer de comportement rapidement. L'avenir de Hamilton, sous contrat jusqu'en 2027, est désormais sérieusement questionné au sein de l'écurie italienne.