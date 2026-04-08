Crise Iranienne : Trump reporte son ultimatum, des négociations envisagées, mais la tension persiste

Donald Trump accepte de différer l'ultimatum contre l'Iran, ouvrant la voie à des négociations. Cependant, les bombardements se poursuivent et la situation reste explosive, avec des enjeux géopolitiques majeurs et une diplomatie des otages en pleine effervescence.

L'information est tombée peu après minuit : Donald Trump consent à reporter de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran. Washington a réceptionné une proposition iranienne en dix points, servant de socle pour des négociations . L'Iran, de son côté, consent à engager des pourparlers avec la partie américaine. Le détroit d'Ormuz sera de nouveau accessible 'pendant deux semaines en coordination avec l'armée iranienne', a déclaré Téhéran.

Des premières négociations pourraient se tenir dès ce vendredi, à Islamabad, au Pakistan. La situation est donc en suspens, mais reste extrêmement tendue et volatile.\La journée du mardi 07 avril 2026 a été marquée par des déclarations guerrières qui ont suscité l'inquiétude mondiale. Les États-Unis ont affirmé pouvoir détruire 'en quatre heures' les ponts et les centrales électriques iraniennes, provoquant une onde de choc. L'ultimatum devait prendre fin à deux heures ce mercredi matin (heure belge). L'Iran, quant à lui, s'est dit prêt à toute éventualité. Le Pakistan, jouant un rôle de médiateur essentiel dans le conflit au Moyen-Orient, a sommé mardi Donald Trump de différer son ultimatum à l'Iran. Le discours de JD Vance, prononcé depuis Budapest, a également contribué à l'incertitude, même si la Maison-Blanche a précisé que le nucléaire n'était pas envisagé. Le vice-président avait laissé entendre 'Nous avons des instruments à notre disposition que nous n’avons, jusqu’à présent, pas choisi d’utiliser'. En dépit de l'échéance nocturne, des bombardements ont débuté dès mardi après-midi, ciblant notamment les ponts et les infrastructures civiles. Ces attaques visant des objectifs civils suscitent de vives polémiques. L'ONU a qualifié ces actes de crimes de guerre.\En début de soirée, le Koweït a recommandé à ses habitants de rester chez eux entre minuit et six heures du matin. Des explosions ont été signalées à partir de 21 heures à Téhéran, ainsi qu'à Doha (Qatar). L'Iran a également diffusé des images d'Iraniens formant des chaînes humaines sur les ponts, symboles de résistance et de solidarité face à la menace. Des bombardiers américains ont quitté le Royaume-Uni en début de soirée, accentuant la tension. Dans ce contexte délicat, la diplomatie des otages semble être en effervescence. Une journaliste américaine, détenue par le Hezbollah irakien, lié au régime de Téhéran, a été libérée en fin d'après-midi. Deux otages français, séquestrés depuis trois ans en Iran, sont en route vers Paris, tandis qu'une Iranienne, condamnée en France, devrait être libérée, signe d'une possible ouverture. La guerre au Moyen-Orient a éclaté le 28 février, à la suite d'une offensive américano-israélienne contre l'Iran. Téhéran riposte depuis lors par des tirs de missiles et de drones contre Israël et plusieurs nations de la région, déclarant viser des intérêts américains et des bases utilisées dans le conflit. La situation reste donc extrêmement précaire et la perspective de négociations, bien que positive, ne doit pas masquer la gravité de la crise en cours





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