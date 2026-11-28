Au T2 2026, les coûts de production du lait dans l'UE atteignent 56,36 cents/kg. L'EMB alerte sur la viabilité économique menacée des exploitations face à un déficit de couverture des coûts de 23%.

La situation économique des exploitants laitiers au sein de l'Union européenne connaît une détérioration majeure au deuxième trimestre de l'année 2026, mettant en lumière une crise structurelle profonde. Selon les dernières données consolidées par l'European Milk Board ( EMB), les coûts moyens de production du lait se maintiennent à un niveau extrêmement élevé, créant un déséquilibre financier critique pour les producteurs.

Coûts de Production et Déficit Financier au T2 2026

L'European Milk Board (EMB) rapporte que les coûts moyens de production du lait dans l'Union européenne se maintenaient à un niveau très élevé au deuxième trimestre de l'année 2026, avec une moyenne de 56,36 centimes par kilogramme de lait. Cette situation financière impose une contrainte sévère sur la rentabilité des exploitations agricoles membres.

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Les producteurs de lait européens ne pouvaient ainsi plus couvrir que 77% de leurs coûts de production. Le déficit de couverture des coûts est passé de 8% en 2025 à 23% au deuxième trimestre 2026. Cette évolution rapide du fossé entre les revenus et les dépenses opérationnelles illustre l'aggravation constante de la pression financière subie par le secteur.

Rendement Horaire Insuffisant pour Viabilité Économique

D'après ses estimations, après déduction des coûts à effet de trésorerie et sur la base du prix du lait ainsi que des aides, il ne restait aux producteurs de lait européens que 3,49 euros par heure de travail. Ce chiffre minimaliste reflète la réalité du revenu net disponible pour compenser l'effort de travail quotidien des agriculteurs.

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" Ce montant ne correspond qu'à environ 15% du revenu horaire considéré comme adéquat, fixé à 24,10 euros. " Cette déclaration met en exergue l'écart considérable entre le salaire réel perçu et le seuil de rémunération jugé équitable pour assurer la pérennité de l'activité agricole.

Cette dégradation rapide des indicateurs de revenu menace directement la viabilité économique de nombreuses fermes laitières et aggrave les difficultés déjà considérables liées au renouvellement des générations dans l'agriculture. Sans intervention corrective, le risque de fermeture prématurée des exploitations et de désertification des zones rurales s'intensifie.

Appel à des Instruments de Stabilisation du Marché

L'European Milk Board (EMB) appelle à l'adoption d'instruments efficaces de stabilisation afin de réguler le marché avec efficacité. La structure professionnelle plaide pour une réponse politique immédiate et cohérente pour endiguer la spirale déflationniste qui affecte les prix à la production.

Elle réclame notamment l'activation précoce du dispositif de réduction volontaire des volumes afin d'empêcher une nouvelle chute des prix. Cette mesure vise à rééquilibrer l'offre et la demande pour permettre une remontée des cours et restaurer une marge de manœuvre économique viable pour les éleveurs de l'Union européenne.