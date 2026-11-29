Plus de 2000 migrants secourus autour de Crète. Le ministre Plevris qualifie la situation d'inextricable. Les centres sont saturés et des déplacments vers Heraklion sont organisés.

La Grèce fait face à une vague migratoire sans précédent sur l'île de Crète depuis plusieurs jours, marquant un tournant critique dans la gestion des frontières européennes. Plus de 2000 migrants et demandeurs d'asile ont été secourus ou ont accosté sur le territoire ces dernières 48 heures. Cette afflux massif a provoqué une saturation immédiate des infrastructures d'accueil disponibles sur place, forçant les autorités à réagir avec une urgence inédite.

L'ampleur de la crise humanitaire à Crète et Gavdos

La Garde côtière grecque a confirmé la récupération de 190 personnes se trouvant dans trois embarcations distinctes, une opération rendue possible grâce à la surveillance aérienne assurée par les drones de l'agence européenne Frontex. Ce chiffre s'ajoute à ceux enregistrés dès le jeudi, où des dizaines d'opérations de sauvetage ont permis d'en sauver plus de 1000, malgré la tragédie qui a vu deux corps être récupérés. Selon les données publiées par le journal Ekathimerini, le bilan total s'élève désormais à plus de 2000 arrivées, avec la perspective de 600 personnes supplémentaires en chemin vers l'archipel.

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Le ministre grec de la Migration, Thanos Plevris, a désigné cette période comme constituant la " période la plus difficile " de l'année en matière d'arrivées. L'agence Reuters fait état d'un total de 2500 migrants et réfugiés présents actuellement sur l'île de Crète. Cette concentration humaine exceptionnelle dépasse largement la capacité d'accueil initiale prévue par les plans d'urgence locaux, créant une situation de tension sociale et logistique immédiate pour les services publics concernés.

Saturation des centres et mesures d'urgence

Les centres d'accueil officiels sont désormais complets, ne laissant aucune capacité d'hébergement pour les nouveaux arrivants. En réponse à cette impasse, des centaines de personnes ont été transportées par bus vers la capitale de l'île, Heraklion. Cependant, cette relocation provisoire n'a résolu qu'en partie le problème, car de nombreux bénéficiaires doivent encore dormir dans la rue faute de lits disponibles. Cette situation expose les populations vulnérables aux intempéries et aux risques sanitaires, augmentant la pression sur les associations caritatives locales.

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Pour désengorger la situation, le gouvernement a annoncé une série de mesures correctives immédiates. La majorité des personnes arrivées doivent être évacuées vers le continent grec par voie maritime au cours de la semaine prochaine. Parallèlement, la création d'un nouveau site d'accueil temporaire est prévue dans la ville d'Heraklion pour absorber le surplus de population. Ces opérations logistiques complexes nécessitent une coordination étroite entre les différentes branches des forces de l'ordre et les services sociaux.

Contexte géopolitique et nouvelles stratégies frontalières

La Grèce reste historiquement la porte d'entrée principale de l'Europe pour les flux migratoires en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. La crise de 2015 et 2016 a vu près d'un million de personnes arriver sur les îles grecques, principalement via la Turquie. Depuis cette période, bien que les chiffres aient baissé, les routes maritimes depuis la Libye vers les îles de Crète et Gavdos se sont intensifiées. De nombreux migrants sont originaires du Soudan, touché par une guerre civile dévastatrice depuis plus de trois ans.

Dans ce contexte de pression accrue, le gouvernement grec a durci significativement ses politiques d'expulsion. La Grèce figure parmi les cinq États membres de l'Union européenne ayant voté récemment pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Cette posture stricte vise à dissuader les traversées irrégulières tout en cherchant à harmoniser les réponses nationales face à un phénomène migratoire global qui ne cesse d'évoluer.