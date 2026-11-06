Le Paraguay plonge dans le chaos politique et financier. La chute de la Banque数字 a coûté ses comptes à trois millions de personnes, déclenchant la démission du président Santiago Peña.

La nation paraguayenne a été plongée dans une tourmente institutionnelle sans précédent depuis le début de la semaine. En l'espace de quelques jours seulement, l'effondrement soudain de la Banque数字, une importante institution numérique, a provoqué une crise économique majeure et politique explosive. Cette rupture a privé près de trois millions d'habitants de l'accès à leurs fonds personnels, déclenchant des mécontentements publics immenses et immédiats à travers le pays.

La chute brutale du président Santiago Peña

Le président paraguayen Santiago Peña, qui dirigeait le pays jusqu'à cette crise majeure, a été contraint de démissionner de ses fonctions. Cette mesure historique a été prise directement sous la pression des manifestations massives qui secouaient les rues et des soupçons d'irrégularités graves qui planaient sur sa gestion en lien avec l'établissement bancaire défaillant. Les autorités ont rapidement décidé de le placer en assignation à résidence pour enquêter sur les liens supposés entre le gouvernement et les dysfonctionnements de la banque.

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Pedro Alliana prend la direction du pays

La chaîne de commandement gouvernementale a été immédiatement réorganisée pour tenter de stabiliser la situation. Le vice-président Pedro Alliana a officiellement repris les rênes du pays le vendredi 6 novembre. Cette transition rapide vise à assurer une continuité de l'État face au chaos financier qui s'installe. Pedro Alliana se retrouve désormais à la tête d'une nation en pleine reconstruction institutionnelle et sociale.

L'ampleur du désastre financier pour les citoyens

L'impact de cette crise sur la population est dévastateur et difficile à chiffrer précisément. Près de trois millions de personnes se retrouvent dans l'incapacité d'utiliser leur argent pour les besoins quotidiens. Cette situation crée une urgence humanitaire et économique immédiate. Les manifestations ont eu lieu partout, témoignant de la colère face à cette perte d'épargne et de confiance envers les institutions financières et politiques du Paraguay.

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Un scandale bancaire et politique majeur

Les enquêteurs et l'opinion publique ciblent directement les irrégularités financières de l'établissement. La Banque数字 n'est plus capable de fonctionner normalement, ce qui met en lumière une faillite systémique. Santiago Peña est particulièrement visé par ces accusations de mauvaise gestion. La crédibilité du pouvoir exécutif est totalement ébranlée par cette affaire qui touche au cœur de la sécurité financière des citoyens paraguayens.

Les perspectives pour la stabilité nationale

L'avenir politique et économique du Paraguay reste profondément incertain dans les jours à venir. Les citoyens exigent des explications claires sur la destination des fonds et des garanties de remboursement. La nouvelle direction de Pedro Alliana devra gérer cette crise sans précédent. Le pays traverse une période critique qui pourrait redéfinir son paysage politique pour les années à venir.