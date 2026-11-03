Crise politique en Belgique : le MR, le Roi et les Engagés face au blocage budgétaire

Analyse de la crise politique belge suite à la démission du Premier ministre. Découvrez les positions du MR, des Engagés et du Roi sur le nouveau gouvernement.

La vie politique belge connaît une nouvelle interruption majeure alors que le Premier ministre Bart De Wever a officiellement déposé sa démission entre les mains du Roi. Cette démarche intervient dans la foulée de l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement fédéral, marquant ainsi la fin de la majorité au sein de la coalition Arizona.

Un veto MR et une démission officielle

Le Roi Philippe n'a pas encore accepté la démission, ce qui laisse une dernière porte ouverte pour des discussions urgentes avant la fin de la semaine. Cette incertitude succède directement à un veto du parti MR qui a scellé l'échec des pourparlers. Le Président du MR, Georges-Louis Bouchez, a appelé au sang froid via ses réseaux sociaux suite à cet impasse budgétaire.

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Yvan Verougstraete défend l'équité budgétaire

Yvan Verougstraete, le président des Engagés, a réagi fermement à la situation lors de son invitation sur RTL Info. Il a qualifié la position du MR de refus systématique, affirmant qu'il est toujours aisé de dire non. Le leader de son parti considère que des efforts budgétaires équitables sont indispensables pour éviter une fracture sociale majeure.

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Réactions contrastées des partis et du Monarque

Tandis que le Roi lance officiellement l'opération de la dernière chance avec un programme précis, les positions restent irréconciliables. Yvan Verougstraete sera reçu par le Roi mardi matin pour tenter de trouver une issue. En parallèle, l'expert Dave Sinardet analyse l'incompatibilité fondamentale des positions sur le blocage des dépenses publiques.

Implications concrètes pour le royaume

Ce blocage politique plonge à nouveau le pays dans une incertitude institutionnelle profonde. Les citoyens et les marchés financiers surveillent les prochaines heures avec attention. Si aucune solution ne se dégague rapidement, le gouvernement démissionnaire continuera à assurer les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet.