Crise sanitaire à bord du MV Hondius

Les passagers de la croisière qui devait être une excursion observationnelle dans l'Atlantique Sud sont confrontés à une succession d'épisodes médicaux et de décès mais aussi aux incertitudes concernant la maladie et les mesures sanitaires. La découverte du hantavirus de souche Andes change rapidement la situation, entraînant un suivi renforcé et sécurisant des passagers et les cas contacts.

Ce qui devait être une croisière d'observation dans l'Atlantique Sud s'est transformée en crise sanitaire en quelques semaines. Le 1er avril, les passagers embarquaient à Ushuaïa, en Argentine, pour un voyage consacré à la découverte de la faune et de la flore dans des zones parmi les plus reculées de la planète.

Au départ, l'ambiance était décrite comme sereine et enthousiaste. Mais ce périple à bord du MV Hondius allait rapidement basculer dans l'angoisse, au fil d'une succession de malaises, d'évacuations médicales et de décès qui allaient peu à peu alerter les autorités sanitaires internationales. "Nous prenions nos buffets à volonté comme si de rien n'était" Le premier tournant survient le 11 avril, lorsqu'un homme de 70 ans, de nationalité irlandaise, meurt à bord.

À ce stade, l'origine de sa maladie n'est pas encore connue et la vie continue presque normalement.

«Nous avons de nouveau pris tous ensemble notre petit déjeuner, notre déjeuner et notre dîner dans la salle à manger et c'était sous forme de buffet à volonté, témoigne un passager. Nous ne positions pas de masque, on ne nous avait pas demandé d'en porter. " Ce témoignage alimente aujourd'hui les critiques de plusieurs voyageurs, qui estiment que le risque de contagion n'a pas été pris à sa juste mesure dès les premiers signaux d'alerte. L'avis d'Yves Van Laethem, infectiologue.

Dans ce contexte, le bateau poursuit sa route vers l'île de Sainte-Hélène, lorsque l'épouse du premier passager décédé tombe malade à son tour. Elle est évacuée le 24 avril, avant de mourir 48 heures plus tard. Malgré ce contexte lourd, une quarantaine de croisiéristes descendent lors de l'escale. Cette décision suscite ensuite l'incompréhension de plusieurs passagers.

"On est un peu étonné que personne ne tique sur la situation particulière", estime Yves Van Laethem, infectiologue. On aurait sans doute pu à ce moment-là se douter qu'il se passait quelque chose et limiter les visites vers l'extérieur et les risques de contagion. Le 27 avril, un passager britannique malade est à son tour évacué vers un hôpital en Afrique du Sud. Au troisième décès, c'est la panique.

Le 2 mai, un troisième décès est annoncé en pleine mer. Cette fois, la panique s'installe véritablement à bord. Des analyses sont alors menées pour identifier la maladie. Le diagnostic tombe le 3 mai: il s'agit d'un hantavirus de souche Andes, une forme connue pour pouvoir se transmettre entre humains lors de contacts rapprochés.

L'Organisation mondiale de la santé confirme la prise en charge du dossier et précise : 'L'OMS travaille avec les pays pour prendre en charge l'infection par antivirus qui a été identifié'. L'identification du virus change immédiatement la gestion de la situation et déclenche un suivi renforcé des passagers et des cas contacts. Immobilisé au Cap Vert.

Le navire se retrouve ensuite immobilisé près du Cap-Vert, dans un contexte de fortes précautions et de refus d'accostage qui illustrent les tensions entre exigences sanitaires et responsabilités des États. Les passagers encore à bord sont testés et suivis médicalement, tandis que les personnes symptomatiques sont évacuées et que des experts viennent renforcer l'équipage. L'inquiétude reste vive parmi les voyageurs.

'Tout ce que nous voulons maintenant est être en sécurité, y voir plus clair et rentrer à la maison', confie un passager. Le 6 mai, le MV Hondius reprend finalement la mer vers Tenerife, où il peut jeter l'ancre sans accoster, avant le rapatriement de ses occupants par leurs pays respectifs. L'OMS rappelle qu'il ne s'agit pas d'une épidémie, mais pour les passagers, ces trois semaines resteront synonymes de peur, d'incertitude et de sentiment d'impréparation face à la crise





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