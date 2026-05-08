Crise sur les autoroutes limbourgeoises : les services de dépannage alertent sur des situations dangereuses après la suspension des contrats FAST

Les services de dépannage spécialisés en Limbourg tirent la sonnette d’alarme après la suspension des contrats FAST, mettant en danger la sécurité routière. Sans signalisation, les risques d’accidents augmentent considérablement.

La Limbourg est en état d’alerte sur ses autoroutes : les services de dépannage tirent la sonnette d’alarme face à des situations « extrêmement dangereuses » après la suspension des contrats FAST.

Les services spécialisés de dépannage, chargés de sécuriser les incidents sur les autoroutes limbourgeoises, lancent un cri d’alarme. Depuis le 1er mai, leurs contrats FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) n’ont pas été renouvelés, forçant leurs véhicules de signalisation à rester en marge. La presse locale, Het Belang van Limburg, rapporte cette situation. Le secteur met en garde contre des risques disproportionnés en cas de pannes ou d’accidents.

« Sans signalisation, vous êtes une proie facile sur l’autoroute », déclarent les services de dépannage. Le système FAST permet normalement de traiter rapidement les incidents sur les autoroutes. En Limbourg, trois services en sont responsables : Takeldienst Schops (Heusden-Zolder), la Loonse Takeldienst et la Hamse Sleepdienst. Ils doivent intervenir dans les 20 minutes pour dégager la route et sécuriser la zone pour les autres conducteurs.

Selon Geert Schops de Takeldienst Schops, le nouveau contrat n’a toujours pas été signé par la ministre des Mobilités, Annick De Ridder (N-VA). Son cabinet confirme qu’un litige juridique est à l’origine du retard.

« Nous ne savons pas quel est le problème exact », explique Schops sur Radio 1. « Personne ne répond aux instances officielles. Nous sommes complètement dans l’incertitude. » En conséquence, les services de dépannage travaillent officiellement sans contrat depuis le 1er mai.

Et, selon les dépannageurs, cela a des répercussions directes sur la sécurité routière. Le principal obstacle est la signalisation. Comme il n’y a plus de contrat officiel, les véhicules de signalisation spécialisés des équipes FAST ne peuvent plus être déployés sur l’autoroute. La Police routière tente actuellement de régler le problème via une solution provisoire en contactant les services de dépannage locaux les plus proches de l’incident.

Cependant, ces services locaux ne sont souvent pas équipés pour le travail spécifique et dangereux sur une autoroute, selon Schops.

« La plupart des services de dépannage locaux n’ont pas de véhicules de signalisation et ne sont pas préparés à ce type de travail. » Le secteur tire donc la sonnette d’alarme.

« L’absence de signalisation sur l’autoroute en cas d’accident est extrêmement dangereuse. Toute personne qui se trouve là sans protection est une proie facile », déclare Schops sans détour.

« Nous n’effectuons des dépannages que si la signalisation est assurée par la police routière. S’il n’y en a pas, nous n’intervenons pas. » Le cabinet de la ministre De Ridder insiste sur le fait que la sécurité routière n’est pas compromise.

« La mise à jour des contrats FAST est effectivement en pause », indique le cabinet. « Nous sommes en discussion avec le gouvernement fédéral pour réviser la procédure FAST. Il y a un désaccord juridique qui doit d’abord être résolu. Dès que la situation sera clarifiée, nous pourrons relancer la procédure officielle pour désigner de nouveaux services de dépannage.

» Selon le cabinet, il n’y a pas de problème de sécurité, car la signalisation peut toujours être assurée par la police. Les usagers de la route doivent appeler la police en cas de panne, qui contactera ensuite un service de dépannage. Bien que ce ne soit pas pour l’instant un service FAST officiel, le dépannage et la signalisation sont toujours assurés, même si ces services ne sont plus soumis aux délais d’intervention stricts prévus dans les contrats FAST





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