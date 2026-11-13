Crisis gouvernementale : Bart De Wever convoque le Kern pour le budget

Bart De Wever réunit le gouvernement fédéral ce vendredi soir pour négocier le budget. Point sur la crise politique et les prochaines étapes avec le Roi Philippe.

La vie politique belge traverse une nouvelle phase critique ce vendredi soir, marquée par une convocation urgente du comité restreint du gouvernement fédéral, communément appelé le Kern. Cette réunion stratégique est officiellement confirmée à 19h00 par plusieurs sources avoisinantes. Elle vise à relancer les négociations budgétaires qui stagnent depuis plusieurs semaines dans une impasse institutionnelle profonde. Le Premier ministre Bart De Wever tente ainsi de dénouer la crise politique actuelle en rassemblant ses partenaires de coalition pour un dernier effort de conciliation avant la fin de la semaine.

Le Kern se réunit pour le budget

Cette convocation intervient dans un contexte tendu où les divergences budgétaires entre les partis de la majorité ont atteint un point de non-retour apparent. Le noyau dur de l'exécutif belge doit examiner de nouveau les grandes lignes des finances publiques. L'objectif est de trouver un compromis viable qui permettrait au gouvernement de survivre sans devoir anticiper des élections anticipées. La présence du Premier ministre Bart De Wever est indispensable pour arbitrer les désaccords majeurs entre les différents ministres concernés par les coupes ou les réformes sociales.

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Négociations et relations avec le Roi

Avant la séance plénière du soir, le Premier ministre Bart De Wever a prévu d'autres entretiens bilatéraux avec ses vice-Premiers ministres au cours de la journée. Ces discussions ciblées visent à isoler les points de blocage spécifiques pour faciliter l'atteinte d'un consensus global lors de la réunion du Kern. La dynamique de cette journée de consultations directes est cruciale pour déterminer si le gouvernement parviendra à présenter un front uni lors de la prochaine étape constitutionnelle. Chaque vice-Premier ministre défend les intérêts de son parti respectif avec une fermeté qui rend le compromis difficile.

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Prochain rendez-vous royal et démission

Il s'agit de la première réunion plénière complète entre le chef du gouvernement et ses collaborateurs depuis la démission officielle de M. Bart De Wever. Cette démission avait été refusée par le Roi Philippe la semaine dernière, créant une situation politique inhabituelle et prolongée. Le Premier ministre Bart De Wever est à nouveau attendu chez le souverain le lundi prochain pour lui faire le point détaillé sur l'évolution de la situation. Cette audience royale est déterminante pour la suite de la carrière politique du chef de l'exécutif et pour l'avenir immédiat du gouvernement en place.

Atmosphère politique et réactions de l'opposition

À la Chambre des représentants jeudi dernier, Bart De Wever a déclaré espérer pouvoir partager un message positif avec le Roi lors de leur prochaine rencontre. Cependant, l'opposition politique n'est pas en reste et se montre particulièrement sévère à l'égard de la gestion actuelle du gouvernement. Plusieurs voix de l'opposition ont qualifié les justifications avancées par le Premier ministre de infantiles et ont réclamé une responsabilisation immédiate des dirigeants. Cette pression politique externe s'ajoute aux défis internes, multipliant les enjeux pour le gouvernement fédéral belge en cette semaine charnière.