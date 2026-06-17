Cristiano Ronaldo : un boulet pour le Portugal ?

La carrière de Cristiano Ronaldo avec le Portugal est riche en succès. Cependant, certains se demandent s'il ne sera finalement pas, à 41 ans, un poids pour son équipe. Sur le plateau de notre émission 'Dans le Vestiaire', notre consultant Thomas Chatelle l'a même qualifié de 'boulet' pour sa sélection. Alors, Cristiano Ronaldo est-il réellement un boulet pour le Portugal ? Réponses en 3 temps avec Emiliano Bonfigli.

C'est l'une des rencontres sexy de la soirée : à 19h, à Houston, le Portugal affronte la République démocratique du Congo. Cristiano Ronaldo va disputer son sixième Mondial consécutif.

Au Portugal, il est un Dieu vivant. Pourtant, certains se demandent s'il ne sera finalement pas, à 41 ans, un poids pour son équipe. Sur le plateau de notre émission 'Dans le Vestiaire', notre consultant Thomas Chatelle l'a même qualifié de 'boulet' pour sa sélection. Alors, Cristiano Ronaldo est-il réellement un boulet pour le Portugal ?

Réponses en 3 temps avec Emiliano Bonfigli. Au Portugal, il n'y a pas photo. Avec 228 sélections et 143 buts sous le maillot de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo possède le statut de légende. Cette saison, en Arabie saoudite, il a continué à marquer : 28 buts en 30 matchs de saison régulière.

Bien sûr, le niveau de son championnat n'est pas comparable avec les compétitions européennes. Prenons alors ses chiffres avec le Portugal. Au niveau des qualifications de la Coupe du Monde, il a disputé 5 matchs et inscrit 5 buts, face à des adversaires moyens : l'Arménie, la Hongrie et l'Irlande.

Un peu plus tôt, en Ligue des Nations 2025, remportée par le Portugal, il a disputé 9 matchs (dont 8 en tant que titulaire) et inscrit 8 buts, dont celui en finale face à l'Espagne. Les chiffres ne mentent pas : ils racontent une réelle implication de CR7 dans les victoires portugaises. Depuis la victoire à l'Euro 2016, CR7 jouit d'une aura infinie auprès des Portugais. Il n'y a que Messi qui possède également ce statut d'intouchable.

Cristiano Ronaldo est une icône. Et sur le terrain, il se comporte en tant que tel : il râle s'il ne reçoit pas le ballon, le demande à chaque action, parfois de manière intempestive, et tente la solution personnelle dès qu'il peut. Depuis l'Euro 2024, Ronaldo a disputé 16 matchs avec le Portugal. Sur ce laps de temps, il n'a délivré qu'une seule passe décisive.

Trop peu pour un joueur actif dans la zone de vérité. Roberto Martinez a souvent répété que Cristiano Ronaldo était un joueur à part. Nous connaissons bien Martinez : ce n'est probablement pas lui qui tranchera dans le vif, surtout avec un joueur de la trempe de Ronaldo. Non, Ronaldo n'est pas (encore) un boulet pour le Portugal.

En revanche, la question qui mérite d'être posée est celle-ci : pour Ronaldo, est-ce la Coupe du Monde de trop ? Là-dessus, il y a davantage débat





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