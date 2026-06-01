Crit'Air : la vignette reste obligatoire en France pour les Belges cet été malgré les débats

Alors que des responsables politiques français demandent la fin des Zones à Faibles Émissions, la vignette Crit'Air demeure obligatoire dans plusieurs villes françaises cet été. Les automobilistes belges doivent donc rester vigilants avant de prendre la route pour les vacances.

Le maintien de la vignette Crit'Air en France , notamment dans le cadre des Zones à Faibles Émissions ( ZFE ), suscite des débats politiques alors même que des parlementaires français ont récemment proposé sa suppression.

Pour les automobilises belges envisageant de se rendre en France cet été, l'obligation demeure dans plusieurs grandes agglomérations. La vignette, qui classe les véhicules selon leur degré de pollution, reste obligatoire dans une quinzaine de villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse ou Grenoble. Les catégories vont du vert pour les véhicules électriques et hydrogène au gris pour les plus polluants. Son coût modique, environ cinq euros, doit être acquise uniquement sur le site officiel afin d'éviter les arnaques.

Le non-respect de cette règle expose à une amende de soixante-huit euros. Malgré l'adoption en avril par le Parlement français d'un texte visant à supprimer les ZFE dans un cadre de simplification économique, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition le 21 mai, la qualifiant de cavalier législatif. Ainsi, le régime actuel des ZFE et de la vignette Crit'Air poursuit son application, sans changement pour les voyageurs belges.

Il est donc recommandé de vérifier avant son trajet si sa destination ou son itinéraire traverse une zone concernée et de se procurer la vignette en conséquence





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