Critique Films 2026 : Wild Horse Nine et L'Affaire Marie-Claire

Analyse des films à voir en 2026 incluant Wild Horse Nine, L'Affaire Marie-Claire et Quelques mots d'amour. Découvrez les critiques détaillées et le casting.

Le cinéma de l'année 2026 présente une diversité remarquable avec des productions allant du thriller historique à la drame social. Les critiques mettent en lumière des œuvres qui explorent des thèmes complexes à travers des performances actuelles fortes. Cette sélection offre un aperçu des films qui marquent actuellement le paysage cinématographique.

L'espionnage chilien dans Wild Horse Nine

L'action se déroule au Chili en 1973, pendant la préparation du coup d'État visant à installer le général Pinochet au pouvoir. Chris, interprété par John Malkovich, est un agent de la CIA en fin de carrière qui devient trop bavard. Son supérieur MJ, joué par Steve Buscemi, confie à Lee, incarné par Sam Rockwell, la mission de l'emmener à l'île de Pâques pour le mettre au vert. Ce voyage transforme leur relation tandis que les secrets compromettants risquent d'être révélés.

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Performances et direction artistique marquantes

John Malkovich insufflé une humanité tragicomique à son personnage d'Américain au passé lourd. Sam Rockwell crée un personnage de Lee agacé mais attendri par son vieux coéquipier. Le décor de l'île de Pâques sert plus qu'un simple arrière-plan visuel. Le réalisateur Martin McDonagh pourrait remporter un Oscar à 72 ans grâce à cette œuvre. Ses dialogues teintés d'un humour cinglant contribuent au succès critique du film.

La polémique autour de Gisèle Halimi

Le film L'Affaire Marie-Claire retrace l'histoire de Michèle, une employée de la RATP arrêtée pour avoir organisé un avortement clandestin en 1971. Elle fait appel à l'avocate féministe Gisèle Halimi pour médiatiser l'affaire. Charlotte Gainsbourg incarne Gisèle Halimi malgré une voix éthérée peu conforme au charisme réel de l'avocate. Les fils de Halimi reprochent à l'actrice ses engagements pro-Israël alors que Gisèle Halimi défendait le peuple palestinien.

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Critique technique et mise en scène

Les réalisateurs Lauriane Escaffre et Yvo Muller restent intimidés par l'ampleur du sujet historique. Il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène innovantes dans ce semi-biopic. Le vrai talon d'Achille réside dans le choix de casting principal. Un bon sujet ne suffit jamais à faire un grand film selon les critiques. La date décisive reste celle du procès qui précède la dépénalisation obtenue par Simone Veil en 1975.

Drame familial dans Quelques mots d'amour

Erika élève seule ses deux enfants en banlieue parisienne en 1995 dans le film de Rudi Rosenberg. Sa fille Abigaëlle développe une obsession pour rencontrer son père biologique absent. Cette quête met en péril l'harmonie familiale et provoque des querelles constantes. Hafsia Herzi revient devant la caméra après sa réalisation. Nour Salam campe une adolescente avec beaucoup de naturel dans cette production modeste.

Autres sorties et contexte cinématographique

Wild Horse Nine figure parmi les favoris pour les récompenses de la saison. Le cinéma français continue d'explorer des récits intimes et sociaux avec sensibilité. Quelques mots d'amour sonne juste et vrai malgré sa modestie. L'ordre pourpre introduit également un thriller dans une école privée select. Ces œuvres démontrent la vitalité actuelle de la création audiovisuelle française.