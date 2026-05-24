D'après des signataires, les réponses au questionnaire du code déontologique de l'université soulèvent bien des questions quant à l'application correcte de la pseudoscience, et cette nomination soulève les critiques des opposants à la nomination du philosophe américain. De plus, ses positions sur les prétendues différences génétiques en matière d'intelligence entre les groupes de population, qui, selon eux, relèvent de théories racistes, ainsi que ses propos sur les femmes et les personnes de couleur, ont suscité diverses réactions et ont conduit à des manifestations et des débats sur la liberté académique et ses limites.

D'après des signataires, cet engagement soulève des interrogations quant à l'application du code déontologique de l'université, notamment au sujet de la possibilité d'une vérification non-respectée de la pseudoscience.

D'autre part, les opposants à la nomination du philosophe américain soulignent ses positions sur les prétendus écarts génétiques entre les groupes de population, qui, selon eux, reviendraient au mot clé des théories racistes, et ses propos sur les femmes et les personnes de couleur. Nathan Cofnas a déjà fait l'objet de critiques en raison de ses publications et de ses déclarations sur la race et l'intelligence.

Il a de son côté travaillé à l'université de Cambridge, où ses opinions suscité la controverse. Au sein de l'université de Gand, sa nomination, plus tôt cette année, a donné lieu à des manifestations et à un débat sur la liberté académique et ses limites





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Code Déontologie Débat Sur La Liberté Académique Nomination D'un Universitaire Américain Positions Sur Les Différences Génétiques En Ma Portraits Racistes Positions Sur Les Femmes Et Les Personnes De C

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anderlecht starlet Nate De Cat emotional after derby win; experts share views on his futureNathan De Cat, a young midfielder from Anderlecht, expressed deep emotion after his team's victory in a derby match, allegedly indicating a possible departure from the club. Experts Steven Defour and Marc Delire share their views on the situation, with Defour believing that the gesture could be an announcement of a future transfer to another club, while Delire wonders if the departure will happen before the end of the season and points the finger at the club's management for any potential missteps.

Read more »

Vincent Bolloré face à une vague de critiques de la part de professionnels du cinémaDes professionnels de la profession filme Урост estimés 3 460 ont signé une tribune manière d'attaquant l'actionnaire de Canal+ Vincent Bolloré. La tribune est avoir été créée par le collectif Zapper Bolloré devant le festival de Cannes et l'a critiqué pour sa politique iendez le président de Canal+ Maxime Saada qui a affirmé ne plus vouloir travailler avec les signataires du texte. Les autres signataires ont appelé à faire I'emporter le cinéma

Read more »

Prise de sol : se chauffent les cultures face aux été froids et grandes chaleursUn producteur des asperges et des fraises partage son experience des variations de temperature saisonnieres et leur impact sur les cultures de ces plantes. Il exprime des critiques sur la baisse de la qualite gustative des produits classiques et la croissance positive du circuit court. La suite de la saison est favorable.

Read more »