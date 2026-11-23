Marie-Hélène Ska présente le plan de la CSC pour dégager 21 milliards d'euros annuels et sauver les finances publiques belges à l'horizon 2027.

La Centrale des Syndicats Chrétiens ( CSC) a dévoilé une stratégie ambitieuse visant à résoudre la crise des finances publiques en Belgique. Selon Marie-Hélène Ska, secrétaire générale du syndicat chrétien, l'organisation dispose d'un plan structuré permettant de dégager 21 milliards d'euros par an pour stabiliser les comptes de l'État.

Pistes fiscales détaillées par la CSC

Les propositions de la CSC reposent sur une mobilisation massive des ressources disponibles dans l'économie nationale. Près de la moitié de cette somme colossale, soit environ 10,5 milliards d'euros, pourrait être engagée dès l'année 2027. Cette rapidité d'exécution est présentée comme une nécessité face à l'urgence budgétaire actuelle.

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Les pistes identifiées par le syndicat ne se limitent pas à de simples ajustements marginaux. Elles constituent une refonte profonde des recettes publiques. La secrétaire générale a détaillé plusieurs mécanismes concrets lors de sa participation à une émission radio.

Cette approche volontariste s'inscrit dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. La CSC argue que la récupération de ces fonds est techniquement possible sans compromettre la croissance économique.

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Interview sur RTL et réactions politiques

Marie-Hélène Ska a exposé ces propositions à Martin Buxant, journaliste et animateur, ce lundi matin sur bel RTL. Cette interview constitue le premier moment officiel de divulgation du détail du plan. La secrétaire générale a saisi cette tribune médiatique pour interpeller directement les décideurs politiques.

Elle exprime une vive incompréhension face à l'absence de certaines mesures fiscales jugées pertinentes. Elle cite notamment une mesure estimée à 900 millions d'euros qui, selon elle, devrait être envisagée pour renflouer les caisses de l'État.

Cette position ne suscite aucune contestation interne. Marie-Hélène Ska décrit l'avis comme unanime au sein de la direction syndicale. Le refus d'explorer ces pistes spécifiques est perçu comme un choix politique arbitraire plutôt que comme une impossibilité technique.

Contexte de tensions sociales et politiques

Le lancement de ce plan intervient dans un climat social tendu. Le gouvernement fédéral fait face à une opposition croissante de la part des syndicats et des acteurs associatifs. Cette mobilisation contre les mesures gouvernementales risque de s'amplifier.

Une manifestation nationale est d'ailleurs prévue pour le 23 novembre. Elle doit rassembler à Bruxelles l'ensemble des syndiqués et des citoyens concernés par la précarité financière. Les attentes sont fortes pour cette journée de mobilisation.

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Les perturbations sectorielles témoignent déjà de l'agitation sociale. Les transports et l'espace aérien subissent des impacts immédiats dus à ces tensions. Le contexte politique national est également fragile, comme en témoignent les récentes interactions entre Bart De Wever et le Roi.

Enjeux concrets pour l'économie

L'objectif affiché par la CSC dépasse la simple rhétorique syndicale. Il s'agit de fournir une feuille de route chiffrée et réaliste aux responsables politiques. La somme de 21 milliards d'euros représente un levier majeur pour la souveraineté économique du pays.

La mobilisation des fonds dès 2027 impose une préparation administrative immédiate. Les mécanismes de collecte doivent être mis en place bien avant la date d'application. La rigueur technique est essentielle pour garantir la crédibilité du projet.

Ce plan s'inscrit dans une logique de responsabilité fiscale. Il vise à restaurer la confiance dans les institutions publiques. La récupération de ces fonds devrait permettre de financer des services essentiels sans augmenter la dette.