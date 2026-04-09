Cuba : L'ambassadeur dénonce le blocus américain et appelle au dialogue face aux menaces

L'ambassadeur de Cuba en Belgique, Juan Antonio Fernandez Palacios, critique fermement les menaces américaines et le blocus économique, tout en appelant au dialogue. Il souligne l'impact du blocus sur l'économie cubaine et la nécessité d'une solution négociée.

Ces dernières semaines, le président américain a multiplié les menaces, explicites et récurrentes, à l'égard de Cuba. Le 7 mars, il affirmait que Cuba 'vivait ses derniers moments', et le 17 mars, il avertissait que l'État cubain serait le 'prochain sur la liste'. Ces déclarations, perçues comme une escalade verbale, interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays, et alors que Cuba est confrontée à de graves difficultés économiques.

Pour l’ambassadeur de Cuba en Belgique, Juan Antonio Fernandez Palacios, la détérioration de la situation cubaine est directement imputable à la politique américaine, en particulier au blocus économique imposé depuis plus de six décennies. 'La politique du blocus n’a pas commencé le 29 janvier, ça vient de 1960. À l’époque, le secrétaire général des États-Unis (ndlr : en réalité, sous-secrétaire d’État adjoint aux Affaires interaméricaines), Lester D. Mallory, a fait un mémorandum secret qui définit très clairement l’objectif du blocus', rappelle l'ambassadeur. Ce blocus, selon lui, a engendré des conséquences économiques désastreuses, se faisant sentir sur des dizaines d'années et fragilisant l'ensemble de l'économie cubaine. Il souligne les pertes financières colossales subies par Cuba, chiffrées en milliards d'euros, en conséquence directe de ce blocus commercial, financier et économique. Il reconnaît les difficultés internes rencontrées par Cuba, notamment liées à la pandémie de Covid-19 qui a entravé la reprise économique, mais insiste sur le rôle prépondérant du blocus comme cause principale des problèmes actuels. Le blocus, tel un nœud gordien, contraint Cuba à une adaptation constante et à la recherche d'alternatives pour surmonter la crise économique persistante.\Cuba, face à ces défis, s'efforce de trouver des solutions, tout en se montrant ouverte au dialogue. L'ambassadeur Fernandez Palacios exprime la volonté de Cuba de dialoguer avec les États-Unis afin d'identifier les problèmes et de trouver des solutions bilatérales. 'Nous sommes prêts à écouter et à identifier les problèmes et les solutions bilatérales entre nos deux pays', précise-t-il. Parallèlement, Cuba s'engage dans une stratégie d'ouverture économique et de diversification. Des efforts importants sont déployés pour la transition énergétique, notamment avec le développement de l'énergie photovoltaïque, afin de réduire la dépendance pétrolière. 'On est en train d’ouvrir le plus possible l’économie en faisant des possibilités', ajoute l'ambassadeur, témoignant de la volonté cubaine de s'adapter et de progresser malgré les obstacles. Ces efforts visent à stimuler la croissance économique et à atténuer les effets du blocus.\L'ambassadeur aborde également les récentes déclarations de Donald Trump sur les réseaux sociaux avec une attitude mesurée. Il souligne la nécessité d'une approche sérieuse et responsable des relations internationales, mettant en avant la disponibilité de Cuba au dialogue et à la négociation, dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance de l'île. Il rejette fermement toute ingérence visant un changement de régime. 'Vous savez, le président parle d’une chose aujourd’hui, d’une autre chose demain. On écoute, comme tout le monde, avec la patience et la disposition, encore une fois, d’aborder toutes ces situations à travers un dialogue', explique l'ambassadeur. Il insiste sur le caractère pacifique de Cuba et sa volonté constante de discuter et de négocier. Il conclut en affirmant que la situation économique à Cuba ne pourra pas s'améliorer durablement sans une solution négociée entre les deux pays. Cette interview met en lumière les défis auxquels Cuba est confrontée, le rôle crucial du blocus américain, et la stratégie du pays pour surmonter les difficultés et trouver des solutions pacifiques et durables





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