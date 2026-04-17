Cuistax pour le Télévie : Ludovic Daxhelet bat des records de générosité et d'endurance

Après sept jours d'efforts intenses à travers la Belgique à bord de son cuistax, Ludovic Daxhelet bat des records de collecte pour le Télévie, dépassant les 100 000 euros. L'opération, marquée par des défis physiques et un soutien populaire exceptionnel, se termine bientôt à Liège.

Depuis sept jours, Ludovic Daxhelet, surnommé affectueusement Ludo, sillonne les routes de Belgique à bord de son cuistax, un engin à trois roues propulsé par la force des jambes, dans le cadre de l'opération Télévie , une initiative caritative de premier plan visant à financer la recherche contre le cancer . Son périple, une véritable odyssée de résilience et de solidarité , a été partagé en direct lors d'une intervention émouvante dans le journal de 13h de RTL info.

L'aventure, qui touche à sa fin avec une ultime étape prévue à Rochefort avant de converger vers Liège Expo pour la grande soirée de clôture, a suscité un élan de générosité et de soutien populaire remarquable. Ludo, dont le visage reflète la fatigue mais aussi une détermination inébranlable, n'a pas manqué de partager les hauts et les bas de cette traversée exigeante. Il a avoué, avec une franchise touchante, avoir connu des moments de découragement, des « down » empreints d'une intense charge émotionnelle, particulièrement ressentis la veille au soir. Cependant, le lever du soleil sur son village natal a insufflé une nouvelle vigueur, un regain d'énergie salvateur qui lui permet de continuer sa mission. La force motrice derrière sa persévérance ne réside pas uniquement en lui, mais aussi dans le soutien indéfectible des nombreux participants, des spectateurs bienveillants et des « cyclos du cœur » qui l'accompagnent par intermittence. Ces derniers, souvent renforcés par des personnalités publiques comme Jean-Michel Zecca, pédalent à ses côtés pour le rejoindre dans son élan et consolider cette dynamique collective qui transforme chaque kilomètre parcouru en un acte de foi en l'avenir. Sur le plan purement physique, les effets de cette épreuve sont manifestes et Ludo les décrit avec une honnêteté désarmante. Les kilomètres avalés à bord du cuistax, soumis à un effort constant et prolongé, ont laissé leur empreinte sur son corps. Il confie, avec une pointe d'humour et de réalisme, que sa condition physique au niveau des fessiers est désormais « catastrophique », signe de la pression exercée sur cette partie du corps. Ses jambes, confie-t-il, sont en « feu », un témoignage éloquent de l'effort surhumain qu'elles endurent. Le poids, également, a été affecté par cette dépense énergétique intense, avec une perte estimée à quatre kilos, un chiffre qui illustre l'ampleur du défi physique. Malgré ces contraintes corporelles, le moral de Ludo reste étonnamment élevé, sustenté par l'incroyable mobilisation qui l'entoure. Chaque sourire, chaque don, chaque encouragement reçu sur la route est une bouffée d'oxygène qui le pousse à aller plus loin, à donner le meilleur de lui-même pour la cause qu'il défend. L'opération Cuistax, cette année, a surpassé toutes les attentes, non seulement en termes d'engagement humain, mais surtout en termes de succès financier, atteignant des sommets inédits qui réchauffent le cœur de tous les acteurs de cette noble initiative. Cette édition de l'opération Cuistax s'est distinguée par un accomplissement financier tout simplement extraordinaire, marquant un tournant historique dans l'histoire de l'événement. Ludovic Daxhelet exprime sa joie et son émerveillement face à cette réussite : « C'est magique. C'est un record absolu depuis le début du Cuistax », déclare-t-il avec une émotion palpable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la cagnotte récoltée grâce aux efforts de Ludo et au soutien de la générosité publique frôle actuellement la somme impressionnante de 100 000 euros. Ce montant, jamais atteint auparavant, témoigne d'une mobilisation exceptionnelle et d'une solidarité accrue de la part des Belges. La performance de l'équipe, qui ne cesse de mobiliser des fonds, est d'autant plus remarquable que seulement hier, 8 050 euros ont été collectés, établissant un record journalier qui reflète parfaitement l'ambition et l'ampleur de l'opération Télévie. Ce chiffre impressionnant ne représente pas seulement une somme d'argent, mais une victoire contre la maladie, un espoir supplémentaire pour les patients et un encouragement pour les chercheurs qui luttent sans relâche pour trouver des traitements et, à terme, un remède contre le cancer. Ludo, animé par cet élan, ne cache pas son désir ardent de dépasser ce cap symbolique des 100 000 euros, une objectif qui semble désormais à portée de main grâce à la confiance et à la générosité du public. Il lance un appel vibrant à la mobilisation de tous pour cette dernière journée, une étape cruciale avant la grande soirée de clôture à Liège. L'exploit pourrait être scellé, portant haut les couleurs de la solidarité qui fait la force inestimable du Télévie, une cause qui transcende les épreuves et unit les cœurs dans un combat commun pour un avenir meilleur





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