Le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, refuse tout sentiment de honte après une défaite 7-1 contre l'Allemagne. L'équipe espérait davantage contrarier l'Allemagne mais ça n'a pas marché. Même si Curaçao n'arrive pas à créer une surprise aux matches suivants, nous serons quand même heureux d'avoir participé au plus grand événement du monde.

Malgré une défaite lourde 7-1 contre l' Allemagne pour son entrée en Coupe du monde, Curaçao garde le sourire. Son sélectionneur Dick Advocaat salue un parcours déjà historique et refuse tout sentiment de honte.

Ce n'est pas une honte de perdre 7-1 contre une équipe d'Allemagne d'un niveau bien supérieur, a commenté dimanche le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, dont l'équipe participait à son premier match en Coupe du monde. Encaisser un tel score, ce n'est pas une honte contre une telle équipe. Cette équipe vaut 850 millions et Curaçao, 25, a dit l'entraîneur néerlandais en conférence de presse.

L'équipe des Antilles néerlandaises espérait davantage contrarier l'Allemagne mais ça n'a pas marché, ils étaient simplement trop forts et nous leur avons déjà offert quelques buts faciles. 7-1 est évidemment un gros score. Nous devons veiller à ce que personne ne baisse trop la tête, qu'ils ne restent pas bloqués dans un mauvais état d'esprit. Mais je ne crains pas trop cela, a ajouté le sélectionneur de 78 ans.

En tribunes, malgré ce résultat, la joie des gens était fantastique, a-t-il relevé. C'est déjà formidable ce que nous avons fait pour nous qualifier. Et il faut que nous en prenions conscience. Que nous fassions simplement un beau tournoi, a-t-il ajouté.

Même si Curaçao n'arrive pas à créer une surprise aux matches suivants, nous serons quand même heureux d'avoir participé au plus grand événement du monde. Curaçao a de toute façon marqué l'histoire en inscrivant le premier but en Coupe du monde du pays, via Livano Comenencia. Les comptoirs sont fermés : grève surprise à Brussels Airport, que sait-on ? Les Belges sont presque unanimes : cette nouvelle taxe pourrait réduire le déficit de 7 milliards d'euros.

Les Belges sont presque unanimes : cette nouvelle taxe pourrait réduire le déficit de 7 milliards d'euros Une jeune femme de 21 ans décède après avoir été jetée d'un pont de 40 mètres... sans avoir été attachée. La Coupe du Monde commence ici : voici le onze probable des Diables Rouges pour le choc contre l'Égypte. C'est parti pour la Coupe du Monde des Diables Rouges. La Belgique affrontera l'Égypte sur le coup de 21 heures.

Mais avec quel onze de base ? On fait le point ensemble. Le retour de Lukaku, un message à envoyer : voici les 3 enjeux du choc Belgique-Égypte en Coupe du Monde. Ils y ont cru 5 minutes, Sans cœur : l'Allemagne balaye le Curaçao en Coupe du Monde... et les réseaux sociaux leur en veulent.

Gros débat à la Coupe du Monde : les Pays-Bas sont-ils vraiment meilleurs que les Diables Rouges ? Les Diables Rouges déjà... en 1/16e de la Coupe du Monde ? Cette nouvelle règle qui change tout avant le choc contre l'Égypte. L'accord annoncé entre États-Unis et Iran signe-t-il la fin définitive du conflit ?

Pas si vite... Après près de quatre mois de guerre, Donald Trump annonce un accord avec l'Iran. Le détroit d'Ormuz doit rouvrir, les hostilités cesser et des négociations nucléaires vont commencer. De quoi parle-t-on exactement ?

Analyse de Jim Nejman. Après la grogne de l'enseignement, Georges-Louis Bouchez veut travailler pour des éléments en faveur des profs. La rue de Jacqueline à Chaudfontaine va être mise à double sens : C'est dangereux dénonce sa petite-fille, car il n'y a pas de trottoir, un recours est-il possible ? Une jeune femme de 21 ans décède après avoir été jetée d'un pont de 40 mètres... sans avoir été attachée.

Les plans anti-mendicité fleurissent en France à l'approche des vacances : On nous enlève le peu qu'on a. Poignardé lors d'un meeting, Raoul Hedebouw raconte pourquoi il a tenu à finir son discours la jambe en sang





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