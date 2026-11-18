Le chef belge Curtis Mulpas, originaire de Wavre, s'impose au concours Jean Delaveyne 2026 à Paris. Cette victoire prépare sa qualification pour le titre de Meilleur Ouvrier de France.

C'est une victoire majeure pour la gastronomie belge que vient de remporter Curtis Mulpas. Originaire de Wavre, ce chef cuisinier a décroché le prestigieux trophée Jean Delaveyne lors d'une compétition tenue à Paris. Cet honneur marque une étape cruciale dans sa carrière professionnelle et confirme son expertise culinaire à l'échelle internationale.

Excellence technique et créativité française

Curtis Mulpas a séduit le jury en alliant une technique d'une précision chirurgicale à une créativité audacieuse. La thématique imposée pour cette épreuve était la haute couture française, un sujet exigeant qui demande rigueur et innovation. Six finalistes et leurs commis respectifs se sont affrontés pendant quatre heures et demie sous le regard attentif des experts.

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Ce prix Jean Delaveyne fonctionne comme un concours préparatoire officiel au titre de Meilleur Ouvrier de France. Pour le chef wavrien, cette victoire est indispensable pour valider son niveau et se remettre en question quotidiennement. Il explique que ces compétitions permettent aux cuisiniers de savoir précisément où ils en sont dans leur parcours professionnel.

Un soutien pédagogique à Wavre

La réussite de Curtis Mulpas est également le fruit d'un travail d'équipe solide dans son atelier de formation à Wavre. Lauréate 2026, sa victoire est soutenue par son professeur Laurence Renaudin, professeur d'hôtellerie-cuisine à l'Ipes Wavre. Elle témoigne de son expérience et souligne le côté minutieux et passionné de son collègue.

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Pendant une année entière, Curtis Mulpas et sa brigade se sont entraînés intensément pour ce premier concours majeur. Laurence Renaudin qualifie cette expérience d'apprentissage mutuel qui lui permet de transmettre encore plus le métier de la cuisine. Elle considère cette relation pédagogique comme une richesse fondamentale pour l'avenir de la profession.

Ouverture d'une galerie-restaurant inédite

Dès maintenant, le chef se projette vers l'ouverture d'une nouvelle table gastronomique avec un concept unique en son genre. Le restaurant sera installé dans une galerie d'art, un milieu que Curtis Mulpas côtoie depuis toujours et qu'il revendique pleinement dans sa cuisine. Son père possède cette galerie d'art depuis plus de quinze ans, ce qui crée un lien familial fort avec le lieu.

Les travaux de rénovation ont débuté il y a un an pour transformer cet espace culturel en un lieu de gastronomie. L'objectif est de faire de la promotion culturelle en accueillant des artistes qui exposent leurs œuvres sur les murs. Les convives pourront ensuite " manger l'artiste " par la dégustation, créant un dialogue entre l'art visuel et la gastronomie.

Curtis Mulpas affirme que la cuisine fait partie intégrante d'un mouvement créatif global. Il cherche consciemment à être original et à sortir des sentiers battus habituels de la haute restauration. Cette approche artistique reflète son désir constant d'innovation et de dépassement de soi dans l'univers culinaire.