Cyberaanval koelsystemen België en Frankrijk supermarkten

Cyberaanval op koelsystemen bij Delhaize, Carrefour en Spar veroorzaakt miljoenen schade en voedselverlies in België en Frankrijk na hack beheersaccounts.

Een gerichte cyberaanval heeft de koelsystemen getroffen bij grote supermarktketens zoals Delhaize, Carrefour en Spar in België. Deze incidenten werden ook gemeld in het buitenland, waaronder Zweden en Estland. Wat oorspronkelijk door Delhaize werd omschreven als een lichte IT-storing, lijkt steeds meer op een georganiseerde cyberaanval te zijn. De uitval van deze kritieke infrastructurele componenten leidt tot aanzienlijke operationele en financiële problemen voor de betrokken retailers.

Impact op Belgische en Europese supermarkten

De schaal van de aanval is aanzienlijk en heeft meerdere winkels in België en daarbuiten geraakt. Een vertegenwoordiger van Delhaize in Hoepertingen, in de provincie Limburg, gaf aan dat de keten minstens 60.000 euro aan beschadigd en weggegooid voedsel heeft geleden. Deze cijfers illustreren de directe financiële impact van de uitval op de dagelijkse bedrijfsvoering. Experts wijzen erop dat het saboteren van koelsystemen op grote schaal de ketens enorm geld kost door verloren voorraad en gestopte verkoop.

Also read Live: Grote protesten in Frankrijk, Nederland en Duitsland, met aanhoudingen en fouilleeracties

Ook vanuit andere Europese landen, zoals Zweden en Estland, zijn gelijkaardige meldingen binnengekomen. Dit suggereert een mogelijke regionale of zelfs mondiale connectie tussen de incidenten. De overeenkomsten met eerdere gebeurtenissen in Frankrijk, enkele weken geleden, versterken de hypothese van een gecoördineerde aanval. In Frankrijk werden toen honderden supermarkten, waaronder Intermarché en Leclerc, getroffen met vergelijkbare schade van meerdere miljoenen euro's.

Technische werkwijze van de hack

De aanval maakt gebruik van een veelvoorkomende kwetsbaarheid in de beheersinfrastructuur van industriële systemen. Koelsystemen in supermarkten worden vaak op afstand beheerd door gespecialiseerde leveranciers. Deze externe partijen voeren onderhoud uit, installeren updates en reageren op alarmsignalen. Experts leggen uit dat hackers vaak toegang krijgen door wachtwoorden te kraken die nooit zijn veranderd. Als ze aan het beheerderswachtwoord raken, krijgen ze volledige controle over de apparatuur.

Advertisement

Zodra de hackers controle hebben, kunnen ze instellingen wijzigen, software sturen of de systemen op een manier manipuleren die leidt tot uitval. Volgens Patrick Hauspie van het Vlaamse steunplatform Vlaio biedt deze toegang de daders alle mogelijkheden om het systeem te saboteren. Het gebruik van standaard of vergeten wachtwoorden blijft een kritiek veiligheidslek in veel organisaties, zowel in België als internationaal.

Extreme temperatuurstijging en technische details

Een van de meest verontrustende aspecten van deze aanval is de extreme temperatuurstijging die werd waargenomen in de diepvriezers. Rapporten wijzen erop dat de temperatuur in sommige eenheden opliep tot wel 50 graden. Dit fenomeen is te verklaren door de technische werking van de koelkasten en diepvriezers, zoals uitgelegd door Kiran Cluckers van Airclima.be. Deze apparatuur bevat niet alleen koelelementen, maar ook ontdooi-elementen en ventilatoren voor luchtcirculatie.

Als hackers de koelelementen uitschakelen en de ontdooi-elementen constant laten draaien, gecombineerd met de actieve ventilatoren, stijgt de temperatuur razendsnel. Dit proces kan leiden tot temperaturen van 30 tot 40 graden, en in extreme gevallen zelfs hoger. Dit resulteert in het snel ontdooien en bederven van de hele voorraad, wat leidt tot het verlies van waardevol levensmiddel en aanzienlijke financiële schade voor de winkeliers.

Motieven: financiën of destabilisatie

Het motief achter deze cyberaanval blijft voorlopig onduidelijk, aangezien er nog geen eis of communicatie van de daders is. Experts beschouwen twee scenario's als meest waarschijnlijk. Het eerste is financieel gewin via ransomware. Hackers zouden supermarkten onder druk kunnen zetten om losgeld te betalen om de systemen weer normaal te laten functioneren. Deze aanpak wordt vaak gebruikt omdat de druk op de voorraad en de winstgevendheid direct voelbaar is.

Advertisement

Het tweede scenario is een hybride aanval gericht op het veroorzaken van paniek en destabilisatie. Door voedseltekorten of overvloedig weggegooid goed te creëren, zou de rust in de bevolking kunnen worden verstoord. Het Belgische Centrum voor Cyberveiligheid heeft geen verdere informatie vrijgegeven, maar toont zich bezorgd over het toenemende aantal incidenten. De inzet van kunstmatige intelligentie door hackers wordt gezien als een versterkende factor in deze trend.

Onderschatte risico's en waarschuwingen

Cyberveiligheid wordt door veel ondernemers nog steeds onderschat, aldus expert Patrick Hauspie. Veel bedrijven zien investeringen in beveiliging als een extra kostenpost in plaats van een noodzakelijke bescherming. Deze recente aanval toont aan dat de kosten van een succesvolle hack veel groter kunnen zijn dan de preventiekosten. Het is niet langer de vraag of een bedrijf aangevallen zal worden, maar wanneer dit zal gebeuren.

Vlaio probeert ondernemers bewust te maken van deze risico's. Het platform benadrukt dat niet voorbereid zijn op een cyberaanval een risicovol streepje is dat vandaag de dag vermeden kan worden. Een aanval op zich is geen schande, maar het gebrek aan voorbereiding is wel een vermijdbare fout. Bedrijven worden aangemoedigd om hun wachtwoorden regelmatig te wijzigen en hun systeembeveiliging op orde te stellen om toekomstige incidenten te voorkomen.