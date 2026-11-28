De hack van recyclageparken in Vlaanderen groeit. CEO Secutec bevestigt meer dan 120 gemeenten. Burgemeester Gwendolyn Rutten eelt meer duidelijkheid na lekke gegevens.

De cyberaanval op Vlaamse recyclageparken zet steeds meer schaduwen. Volgens Geert Baudewijns, CEO van het beveiligingsbedrijf Secutec, zijn er zeker dertig extra gemeenten getroffen. Een officieel totaal aantal moet op dinsdag volgen. De situatie raakt aan de inwoners en lokale besturen.

Gebruik van Secutec lijst door burgemeesters

De lijst van getroffen gemeenten blijft groeien. Burgemeester Gwendolyn Rutten van Aarschot bekritiseert de gebrekkige informatie vanuit Vlaanderen. Zij is een week later nog steeds onzeker over de precieze impact. "We zijn een week verder en we weten niets", aldus Rutten. De burgemeester van Aarschot heeft geen geruststellende woorden meer voor de verontruste bevolking. "Eerst kregen we van Vlaanderen te horen dat we niet getroffen waren, daarna dat ze niet zeker waren". Toen kregen we plots van een privébedrijf te horen dat de gegevens van onze inwoners toch gelekt waren. Het is een zootje ongeregeld". Ondertussen had Aarschot haar inwoners al gewaarschuwd voor pogingen tot oplichting, net zoals veel andere gemeenten. Vooral (het gebrek aan) communicatie stoot Rutten tegen de borst. "We zijn een week verder en we weten niets. Een privébedrijf publiceert een lijst, wat op zich al ongehoord is. Niemand weet of die definitief is. Dan blijkt die lijst ook nog onvolledig te zijn. Wat moeten we eigenlijk doen om officiële bevestiging te krijgen?".

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Cybersecuritybedrijf Secutec analyseert data

Geert Baudewijns, CEO van Secutec, kreeg veel vragen van burgemeesters. "Wij zijn geen officiële instantie, maar we zagen ook dat het cyberbedrijf dat de recyclageparken beschermt, niet communiceerde. We weten dat oplichters al aan de slag zijn met de gegevens, dus het is belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn". Van de gepubliceerde lijst is Secutec 100 procent zeker. "We onderzoeken nu volop andere gegevens van de hacker die minder makkelijk te analyseren zijn", zegt Baudewijns. "Er kruipt veel tijd in om helemaal zeker te zijn van die gegevens, maar we willen geen paniek zaaien door te snel te communiceren". Het bedrijf werkt samen met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Dat is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. "Zij willen de gemeenten dinsdag definitief inlichten", zegt de CEO. "Ik kan wel al zeggen dat de lijst al is gegroeid. Gisteren waren we zeker van 86 gemeenten, maar het zal zeker om meer dan 120 gemeenten gaan".

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Communicatieprobleem Vlaamse overheid en lokale besturen

De burgemeester van Aarschot mist een duidelijke structuur in de aanpak. "Zoals het nu loopt, werkt het niet. We weten niet eens wie ons moet informeren. Het is nu al erg genoeg, maar wat als we met een onmiddellijke dreiging van hackers zitten?". De onduidelijkheid zorgt voor onrust onder de bevolking. De inwoners van de getroffen gemeenten moeten waken voor phishingpogingen. De gegevens van de inwoners zijn in handen gekomen van criminelen. De lokale besturen proberen de schade te beperken, maar zonder duidelijke instructies van de overheid is dit een lastige opgave. De verwachting is dat de definitieve lijst op dinsdag door het CCB wordt vrijgegeven. De samenwerking tussen Secutec en de nationale autoriteit is cruciaal om de waarheid achter de hack te achterhalen.

Toekomstige maatregelen en preventie van cybercrisis

De cyberaanval toont aan hoe kwetsbaar digitale systemen kunnen zijn. De recyclageparken zijn belangrijke基础设施 voor de burger. Een storing of leak heeft directe gevolgen voor het dagelijks leven. De lokale besturen staan voor de uitdaging om hun inwoners te beschermen. De overheid moet snel schakelen om vertrouwen terug te winnen. De incidenten met datalekken nemen toe in het algemeen. Het is essentieel dat er een duidelijke communicatielijn is tussen de overheid, de beveiligingsbedrijven en de burgers. Alleen zo kan paniek worden voorkomen en kunnen de juiste maatregelen worden genomen. De lezer moet weten dat de situatie dynamisch is en dat nieuwe informatie snel beschikbaar kan komen.