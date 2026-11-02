Cyberattaque à Hove : la boucherie Butcher's Store détruit des centaines de kilos de viande

Une cyberattaque visant le système de refroidissement de la boucherie Butcher's Store à Hove oblige à détruire plusieurs centaines de kilos de produits frais.

Une cyberattaque a frappé la nuit dernière la boucherie Butcher's Store, située à Hove en Belgique. Des pirates informatiques ont perturbé le système de refroidissement du magasin, provoquant une hausse de température dans plusieurs installations frigorifiques. Résultat, la boucherie doit détruire plusieurs centaines de kilos de viande, de préparations et d'autres produits frais. Grâce à une réaction rapide du personnel, les dégâts sont restés limités et le magasin a pu ouvrir ses portes aujourd'hui.

L'attaque a été découverte vers 3h30 du matin. C'est à ce moment qu'un employé a reçu des alertes provenant des systèmes de refroidissement. Il a constaté que les vitrines en libre-service voyaient leur température monter de manière anormale.

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Le gérant, Luc De Laet, a expliqué avoir été très inquiet à la réception de ce premier signalement. Il souligne que l'intervention rapide de son équipe a permis d'éviter que d'autres installations de froid soient touchées. Sans cette réactivité, il estime que l'ouverture du magasin ce jour n'aurait probablement pas été possible.

Un système de suivi des températures visé

Selon Luc De Laet, les pirates n'ont pas directement attaqué les appareils de refroidissement eux-mêmes. Ils ont ciblé le système d'enregistrement en ligne qui permet de suivre les températures. Ce système est obligatoire, car il permet de prouver que les denrées alimentaires sont conservées en permanence au froid.

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D'après le gérant, les assaillants ont prolongé le cycle de dégivrage plus longtemps que la normale. Le refroidissement ne redémarre qu'une fois la température atteignant 40 degrés, ce qui explique la détérioration des produits. Cette manipulation a ainsi généré le dommage constaté dans les vitrines.

Dans les comptoirs touchés, la température a grimpé jusqu'à 15 à 16 degrés. Or, pour les produits alimentaires frais, la réglementation autorise au maximum 7 degrés. Les denrées concernées ne peuvent donc plus être commercialisées en toute sécurité.

Des centaines de kilos de produits détruits

Pour éviter tout risque sanitaire, la boucherie a décidé de faire détruire plusieurs chariots de viande, de préparations et de soupes. Luc De Laet indique qu'il s'agit de quelques centaines de kilos. Il a préféré ne prendre aucun risque plutôt que de distribuer ces produits gratuitement.

Le gérant précise que cette décision garantit qu'aucun problème sanitaire ne surviendra par la suite. Il reconnaît toutefois que la perte représente une quantité importante de nourriture. Le montant exact des dégâts n'est pas encore connu.

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Avant toute estimation financière, il doit recenser l'ensemble des pertes afin de constituer le dossier d'assurance. Il se dit soulagé que la situation soit finalement moins grave que redoutée, grâce à la rapidité de la réaction.

Les autres magasins épargnés

Luc De Laet exploite, outre le magasin de Hove, deux points de vente plus récents à Anvers ainsi qu'un site central de production à Aartselaar. Ces sites n'ont pas été touchés par l'attaque. Selon lui, cela s'explique par l'utilisation de systèmes différents, plus modernes.

Cet épisode rappelle que les entreprises alimentaires dépendent de plus en plus d'outils numériques pour respecter leurs obligations en matière de conservation des produits. Une défaillance ou une intrusion dans ces outils peut donc avoir des conséquences immédiates sur la sécurité des aliments et sur l'activité commerciale.