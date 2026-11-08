Cyberattaque à Saint-Hubert : Le site communal piraté et menaces pour les habitants

La commune de Saint-Hubert subit une nouvelle cyberattaque. Le bourgmestre assure qu'aucune donnée n'a fui, mais des mesures préventives sont recommandées aux résidents face à ces intrusions répétées.

Le portail numérique de la commune de Saint-Hubert, située en province de Luxembourg, a une nouvelle fois été la cible d'une intrusion malveillante. Depuis deux jours, l'accès aux informations officielles du conseil communal a été bloqué par une redirection vers une publicité pour un casino en ligne, rendant le site inaccessible au public.

Une attaque répétée depuis novembre

Vendredi 6 novembre marque la reprise visible de cette attaque informatique pour les internautes qui tentent de consulter les actualités locales. Cette intrusion s'inscrit dans une série d'incidents de sécurité, car la commune a déjà été confrontée à un piratage similaire il y a quelques mois seulement. En juin dernier, des hackers étaient parvenus à s'introduire dans le système, obligeant les services techniques à prendre des mesures correctives urgentes pour refermer la brèche exploitée.

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Malgré les efforts de sécurisation mis en place après l'incident de juin, ces interventions n'ont malheureusement pas suffi à prévenir cette nouvelle intrusion. La persistance de ces vulnérabilités suggère que les systèmes de défense précédents n'étaient peut-être pas assez robustes ou que les attaquants ont trouvé un moyen de contourner les corrections appliquées. Cette répétition des attaques soulève des questions légitimes sur la maturité des infrastructures numériques de la commune.

Rassurance du bourgmestre sur les données

Face à cette nouvelle crise, le bourgmestre de Saint-Hubert a tenu à rassurer la population lors d'un échange avec la journaliste Roxane Josse. Il a affirmé avec certitude qu'aucune donnée sensible n'a été compromise lors de cette attaque. Selon ses déclarations officielles, les informations personnelles des habitants et les documents administratifs confidentiels n'ont pas fui vers l'extérieur. Cette assurance vise à apaiser les craintes d'un usage frauduleux des données par les cybercriminels.

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Cependant, cette tranquillité d'esprit n'efface pas l'inquiétude ressentie par les habitants de Saint-Hubert. La répétition des événements crée un climat d'insécurité numérique durable, même en l'absence de fuite de données avérée. Les citoyens restent vigilants et préoccupés par la capacité de leur administration à protéger leur vie privée face à des adversaires déterminés qui ciblent spécifiquement leurs plateformes.

Précautions et solutions à venir

Par mesure de précaution stricte, le bourgmestre recommande aux résidents d'éviter de consulter le site internet de la commune pour le moment. Il insiste particulièrement sur la nécessité absolue de ne communiquer aucune information personnelle via ce canal compromis. Cette mise en garde est cruciale pour empêcher toute tentative de phishing ou d'ingénierie sociale qui pourrait profiter de la confusion générée par la panne du site officiel.

À long terme, la commune de Saint-Hubert envisage une solution plus radicale pour mettre un terme à cette spirale de piratages. La décision est prise de refaire intégralement le site internet de la commune, permettant ainsi de repartir sur des bases techniques neuves et plus sécurisées. Cette refonte complète représente un investissement significatif mais s'avère nécessaire pour restaurer la confiance des administrés et assurer une protection durable de leurs données.

En attendant la mise en place de cette nouvelle architecture numérique, les services communaux restent sur la brèche pour surveiller les activités suspectes. La priorité demeure la sécurité des informations publiques et privées, tout en maintenant une communication transparente avec les habitants de Saint-Hubert.