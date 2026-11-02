Cyberattaque en Belgique : supermarchés visés, enquête ouverte

Le parquet fédéral enquête sur une cyberattaque en Belgique ayant provoqué la perte massive de denrées alimentaires dans plusieurs chaînes de supermarchés majeures. Une crise logistique et alimentaire sans précédent.

Le parquet fédéral a lancé une enquête officielle ce lundi concernant une cyberattaque massive qui a ciblé les installations frigorifiques de dizaines de supermarchés à travers la Belgique. Cette opération informatique malveillante, survenue dans la nuit de dimanche à lundi, a contraint les grandes enseignes à jeter des tonnes de denrées alimentaires périssables, créant une crise logistique et sanitaire immédiate. L'incident a touché des magasins en Flandre et en Wallonie, perturbant la chaîne d'approvisionnement alimentaire du pays.

Déroulement de l'attaque informatique

Les pirates ont pris le contrôle à distance des systèmes de réfrigération, activant spécifiquement le mode dégivrage pour faire chuter la température des réfrigérateurs et congélateurs. Cette manipulation technique a fait grimper les températures au-dessus des normes légales de conservation, rendant les produits alimentaires impropres à la consommation. En conséquence, de nombreux commerces ont dû procéder à l'abattage et à la destruction des denrées touchées, entraînant des pertes financières et opérationnelles significatives pour les entreprises affectées.

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Réactions des enseignes et du CCB

Plusieurs chaînes de supermarchés majeures, notamment Delhaize, Carrefour, Intermarché et Spar, ont confirmé lundi matin avoir subi des incidents informatiques touchant leurs magasins. Le porte-parole du parquet fédéral a confirmé l'ouverture de l'enquête mais n'a fourni aucune autre information précise sur les suspects ou les méthodes utilisées. Parallèlement, le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) a indiqué être au courant de l'incident tout en précisant ne pas disposer de plus amples détails à ce stade.

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Contexte de menace cybernétique accrue

Le CCB a exprimé sa profonde inquiétude face à l'augmentation constante du nombre d'incidents de cybersécurité dans le pays, une tendance fortement accélérée ces six derniers mois. Cette escalade est attribuée à l'utilisation ciblée de l'intelligence artificielle par les acteurs malveillants pour développer des attaques plus sophistiquées et automatisées. Cette vague d'incidents en Belgique rappelle une cyberattaque de grande envergure survenue à la mi-octobre en France, où environ 150 magasins avaient été touchés, montrant une propagation géographique de ce type de menace.

Implications et prochaines étapes

L'impact de cette cyberattaque s'étend au-delà de la Belgique, avec d'autres magasins en Suède, en Irlande, en Estonie, aux Pays-Bas et au Luxembourg ayant également signalé des problèmes informatiques similaires ce lundi. Les autorités fédérales et les entreprises doivent désormais collaborer pour identifier la source de l'attaque et sécuriser les systèmes restants. La situation reste sous surveillance étroite tandis que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour déterminer l'origine et les responsables de ces actes de sabotage numérique visant l'infrastructure alimentaire critique.