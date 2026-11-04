L'analyse de Xavier Bellekens pointe des liens étroits avec la Russie dans les attaques ciblées contre les réseaux de réfrigération des supermarchés européens.

Une hypothèse sérieuse émerge concernant les récents incidents technologiques qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement alimentaire à travers l'Europe. Xavier Bellekens, directeur général de l'entreprise de cybersécurité Lupovis, indique que des hackers potentiellement liés à l'État russe semblent être à l'origine de la cyberattaque massive ayant ciblé les systèmes de refroidissement des supermarchés.

Pic d'activités suspectes détecté par Lupovis

Lupovis a enregistré entre le 20 octobre et le 30 octobre 256 tentatives d'intrusion distinctes sur des systèmes de contrôle de réfrigération de Danfoss, une entreprise technologique danoise qui fournit les logiciels de gestion à distance. Une activité anormale a été particulièrement marquée le 26 octobre, servant de signal d'alarme avant les dégâts physiques réels.

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Preuves techniques pointent vers Moscou

Plusieurs indicateurs techniques solides suggèrent une implication étatique russe. Xavier Bellekens note l'utilisation de serveurs d'hébergement bulletproof qui ignorent les plaintes de piratage. Les adresses IP et les fournisseurs de services identifiés correspondaient à des infrastructures déjà associées à des groupes de hackers liés à l'État russe dans des campagnes précédentes.

Expertise requise exclut les criminels isolés

La complexité de la destruction impose un haut niveau de compétence technique. Les attaquants ont manipulé les cycles de dégivrage des installations industrielles, provoquant une élévation constante des températures. Cette méthode précise nécessite une compréhension approfondie des documentations techniques et des mécanismes de refroidissement, rendant highly improbable l'action d'un individu isolé ou amateur.

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Impact concret sur les réseaux européens

Les conséquences ont été immédiates et tangibles pour les consommateurs. Des chaînes majeures telles que Delhaize, Carrefour et Spar ont été touchées. De nombreux établissements ont dû retirer ou jeter des denrées alimentaires périssables. Des problèmes similaires de refroidissement ont également été signalés dans des pays comme la Suède, l'Estonie, le Luxembourg et l'Ireland.

Absence de revendication et profilage avancé

À ce jour, aucune organisation cybercriminelle n'a revendiqué ces actes destructeurs, ce qui est inhabituel pour ce type d'opérations. Xavier Bellekens, expert belge basÉ au Royaume-Uni, explique que Lupovis utilise des honeypots pour imiter ces systèmes industriels et observer les comportements des intrus sans mettre en danger les vraies infrastructures.