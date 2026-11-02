Cyberattaque : la domotique des supermarchés belges cible par les pirates

Les supermarchés Delhaize, Carrefour, Intermarché et Spar visés par une cyberattaque nocturne soulignent les risques critiques de la domotique connectée pour la sécurité alimentaire.

Plusieurs dizaines de supermarchés situés en Belgique ont subi une cyberattaque majeure dans la nuit de dimanche à lundi, perturbant gravement la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cette intrusion malveillante a ciblé spécifiquement les installations de réfrigération, provoquant des pertes financières et commerciales significatives pour les enseignes concernées. Les acteurs majeurs du secteur, à savoir Delhaize, Carrefour, Intermarché et Spar, ont été directement impactés par cette manipulation à distance de leurs équipements critiques. Cet incident met en lumière la vulnérabilité croissante des infrastructures commerciales liées à Internet.

Le mécanisme de piratage des frigos connectés

Les attaquants ont pris le contrôle des serveurs qui gèrent à distance les chambres froides et les réfrigérateurs des magasins. En activant le mode dégivrage forcé, les pirates ont délibérément augmenté la température interne de ces espaces de conservation. Cette manœuvre a entraîné la détérioration et la perte immédiate d'une grande quantité de denrées alimentaires périssables stockées dans les unités compromises. La suppression de la maîtrise thermique a rendu les produits invendables, obligeant les magasins à jeter les marchandises affectées.

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Vulnérabilités structurelles des systèmes de serveur

Florian Evrard, installateur spécialisé en domotique, souligne que la connexion à un serveur implique toujours une exposition potentielle aux risques numériques. Selon lui, toute gestion à distance crée inévitablement une porte d'entrée que les hackers peuvent exploiter si les défenses sont insuffisantes. Ce même principe de vulnérabilité s'applique aujourd'hui à de nombreux logements privés qui utilisent des équipements connectés pour l'éclairage ou le chauffage. La multiplication de ces appareils domestiques pilotables depuis un smartphone accroît considérablement la surface d'attaque pour les cybercriminels.

Expertise sur l'équilibre entre confort et sécurité

Xavier Bellekens, professeur en cybersécurité, insiste sur la nécessité de ne pas rejeter ces technologies malgré leurs dangers inhérents. Il affirme qu'il est pratiquement impossible aujourd'hui de vivre sans utiliser aucun objet connecté, même si une méfiance légitime est de mise. Les experts recommandent de conserver ces avantages tout en adoptant des mesures de protection strictes pour sécuriser les données et les commandes. La technologie doit être comprise et gérée activement plutôt qu'évitée par peur.

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Mesures concrètes pour sécuriser les objets connectés

La protection efficace contre ce type d'intrusion repose sur plusieurs pratiques fondamentales pour les utilisateurs professionnels et particuliers. L'utilisation de mots de passe robustes et uniques pour chaque appareil est la première ligne de défense recommandée par les spécialistes. Il est également crucial de privilégier des réseaux Wi-Fi sécurisés et d'activer systématiquement des pare-feux pour filtrer les connexions suspectes. Ces gestes simples permettent de réduire drastiquement les risques d'accès non autorisé aux systèmes domestiques ou commerciaux.

Notifications et mises à jour : clés de la défense

Florian Evrard conseille vivement d'activer les notifications de connexion pour être alerté immédiatement en cas d'accès à distance depuis un lieu inconnu. Si une connexion suspecte est détectée, l'utilisateur peut changer le mot de passe avant que le pirate n'ait le temps d'agir sur les équipements. Par ailleurs, ne pas négliger les mises à jour logicielles est essentiel car elles intègrent souvent des correctifs de sécurité vitaux. Ces mises à jour renforcent la protection globale du système contre les nouvelles vulnérabilités découvertes.

Face à ces événements, les autorités ont pris des mesures immédiates pour enquêter sur les responsabilités et les failles exploitées. Le parquet fédéral a ouvert une enquête officielle afin d'identifier les auteurs de cette cybercriminalité industrielle et de juger les dégâts causés. Cette affaire marque un tournant dans la prise de conscience collective sur la sécurité des infrastructures critiques de la grande distribution.