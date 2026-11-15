Cyberattaque Maileva : 22 millions de données personnelles volées

La filiale de La Poste Maileva victime d'une cyberattaque majeure. Les coordonnées de 22 millions de personnes exposées, touchant hôpitaux et bailleurs sociaux.

La plateforme Maileva, filiale du groupe La Poste, a subi une cyberattaque majeure en milieu de mois de septembre. Cet incident de sécurité, qualifié d'un des plus importants commis en France, a conduit au vol des coordonnées de 22 millions de personnes. La direction de Maileva a confirmé ces chiffres via une déclaration transmise par La Poste à l'AFP, validant ainsi les informations précédemment publiées par les sites spécialisés FrenchBreaches et Cyberattaque.org.

Identification des données volées et de leurs auteurs

Les données compromises comprennent strictement le prénom, le nom et l'adresse postale des individus concernés. Maileva précise que les 22 millions de personnes touchées sont des " destinataires des entreprises clientes de Maileva ". Cette plateforme, spécialisée dans l'envoi de courriers pour les professionnels, compte plus de 70.000 utilisateurs et a envoyé 180 millions de documents en 2024 selon son site internet. Elle appartient à Docaposte, elle-même filiale du groupe La Poste, renforçant ainsi la chaîne de confiance affectée par cette brèche.

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Impacts concrets sur les hôpitaux et les bailleurs sociaux

L'analyse de Cyberattaque.org révèle que plusieurs secteurs sensibles ont été particulièrement touchés par cette infiltration. Les destinataires incluent notamment des locataires de bailleurs sociaux tels que Flandre Opale Habitat et Altéal. Le secteur de la santé est également largement affecté, avec des patients de laboratoires médicaux comme Inovie AXBIO, BioMedilab ou Biofusion du groupe Inovie. L'hôpital Foch à Suresnes, situé dans les Hauts-de-Seine, a vu ses données compromises via un sous-traitant.

Dans le cas spécifique de l'hôpital Foch, un pirate informatique aurait consulté le contenu de certains courriers de relance de paiement. Ces documents confisqués contenaient des informations sensibles incluant des numéros de facture, des dates de soins et des montants à payer. Cette accès illicite a été rendu possible par l'utilisation de Kiwee.care, une entreprise spécialisée dans le recouvrement amiable et la gestion des créances médicales. Kiwee.care utilise Maileva pour l'impression et l'expédition de ses courriers, créant ainsi un vecteur d'attaque indirect mais efficace pour les cybercriminels.

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Réactions institutionnelles et enquête judiciaire en cours

Face à cette violation massive de la confidentialité, Maileva a pris plusieurs mesures immédiates. La direction a notifié l'incident à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et a déposé une plainte officielle. Une enquête judiciaire est actuellement en cours pour identifier les responsables de cette intrusion et limiter les dégâts. Conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données, toutes les entreprises clientes ayant été affectées ont été informées de l'incident par Maileva, permettant à ces organisations de notifier à leur tour leurs propres clients si nécessaire.

Cette attaque s'inscrit dans une période de cybermenaces accrues pour La Poste. L'an dernier, le groupe avait déjà été touché par une cyberattaque revendiquée par des hackers prorusses, survenant quelques jours avant Noël, période traditionnellement la plus dense pour les opérations postales. L'utilisation de techniques similaires ou d'acteurs partageant des motivations géopolitiques reste une piste d'investigation pour les autorités françaises et européennes chargées de la cybersécurité.

Un contexte national marqué par une multiplication des fuites

La France figure parmi les pays les plus cibqués par les cyberattaques, en raison de son attractivité économique et de ses positions internationales, notamment concernant le conflit en Ukraine. Les statistiques de la CNIL publiées en 2025 confirment une augmentation constante des fuites de données. En 2024, le pays a connu plus de 5.600 violations de données, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, illustrant l'escalade de la violence numérique contre les administrations et les entreprises.

Plusieurs cas majeurs illustrent cette tendance récente. Les opérateurs de tiers-payant Almerys et Viamedis ont subi un vol de données concernant plus de 33 millions de Français en 2024. France Travail a fait l'objet d'une attaque massive début 2024 entraînant la fuite de 36,8 millions d'utilisateurs. L'administration fiscale a également été visée cet été, avec le vol des données de près de 700.000 personnes. Récemment, Crédit Mutuel Arkéa a déclaré avoir subi une cyberattaque évaluée à environ 100 millions d'euros.

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Ces incidents répétés soulignent la vulnérabilité des sous-traitants et des chaînes d'approvisionnement numériques. L'utilisation de services partagés comme Maileva par de nombreux acteurs, qu'il s'agisse de santé, d'immobilier ou de finance, crée des points de défaillance uniques. La coopération entre les entreprises, les sous-traitants et les autorités judiciaires reste essentielle pour renforcer la résilience face à ce type de menaces systémiques qui dépassent souvent les périmètres individuels des organisations ciblées.