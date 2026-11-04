Cyberattaque : Pluxee Belgique confirme une fuite de données personnelles

Pluxee Belgique signale une activité malveillante sur ses serveurs le 2 novembre. Des données de membres peuvent avoir été compromises sans affecter les paiements.

Pluxee Belgique a confirmé avoir identifié une activité informatique suspecte sur l'un de ses serveurs le lundi 2 novembre, entraînant une violation potentielle de données. L'éditeur de cartes de services, bien connu pour la distribution de chèques restaurants en Belgique, a informé ses titulaires de carte via un courriel officiel de cette incident de sécurité majeur.

Détails de l'incursion malveillante

Le groupe a signalé la détection de cette intrusion illégale au cours de sa surveillance routine des systèmes informatiques. L'entreprise a précisé que cette activité nuisible a été repérée rapidement par ses équipes techniques, permettant une réaction immédiate pour isoler et sécuriser les systèmes compromis. Cette réactivité rapide a permis de limiter l'étendue potentielle des dommages causés par les cybercriminels.

Also read Cyberattaque supermarchés belges : piratage des frigos et pertes alimentaires massives

Données compromises et impact sur les membres

Selon l'avertissement diffusé aux clients, les données personnelles susceptibles d'avoir été accessibles par des tiers non autorisés incluent spécifiquement les noms, les adresses courriel et les numéros de téléphone des utilisateurs. Pluxee Belgique n'a cependant pas précisé le nombre exact de titulaires de cartes concernés par cette fuite d'informations sensibles dans sa communication initiale.

L'entreprise précise qu'une enquête approfondie est actuellement en cours pour déterminer avec précision l'étendue de l'incident. Aucune estimation chiffrée du nombre de victimes n'a été fournie à ce stade, laissant les utilisateurs dans l'expectative concernant leur statut individuel face à cette exposition potentielle de leurs informations.

Advertisement

Sécurité des paiements et vigilance requise

Pluxee Belgique a rassuré ses clients en affirmant que l'intégrité de son système de paiement reste intacte. Aucune transaction frauduleuse ou suspecte n'a été détectée par les équipes de sécurité, garantissant ainsi la fiabilité des transactions effectuées avec les cartes de services. Les membres peuvent donc continuer à utiliser leurs cartes Pluxee sans crainte pour leurs fonds.

Par mesure de précaution préventive, l'entreprise recommande instamment à tous ses utilisateurs de rester extrêmement vigilants face à toute communication non sollicitée. Cela inclut la réception de courriels inhabituels, de messages SMS ou d'appels téléphoniques inattendus qui pourraient tenter d'obtenir des informations confidentielles sous de faux prétextes.

Mises en garde officielles et prochaines étapes

L'éditeur a spécifiquement rappelé qu'il ne demandera jamais à un client de partager son code PIN ou son mot de passe par quelque moyen que ce soit. Cette information cruciale vise à protéger les utilisateurs contre les tentatives d'hameçonnage qui pourraient profiter de la panique suite à cette annonce. Les membres sont invités à surveiller attentivement leurs comptes et leurs boîtes de réception pendant la période d'enquête.