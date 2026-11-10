Cyberattaque présumée au CHU de Bruxelles paralysant les systèmes informatiques

Un incident technique majeur au CHU de Bruxelles perturbe les soins et provoque des annulations d'opérations. L'origine de la panne reste incertaine, une cyberattaque étant à l'étude.

Une rupture majeure du réseau informatique au CHU de Bruxelles a provoqué une perturbation significative de l'activité hospitalière dans la capitale belge. Cet incident technique affecte directement les systèmes de télécommunications et les infrastructures informatiques du centre universitaire situé à Jette. La situation engendre des annulations immédiates d'interventions et une redirection urgente des véhicules d'urgence vers des établissements voisins.

Mécanisme de la panne et impact immédiat

Le CHU de Bruxelles fait face à une défaillance critique de son réseau numérique qui entrave le fonctionnement normal des services administratifs et médicaux. Les responsables de l'établissement confirment que cette panne a des répercussions concrètes sur les outils quotidiens utilisés par le personnel soignant. Les postes de travail ne sont plus accessibles et les lignes téléphoniques sont également touchées par cette défaillance technique.

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En conséquence directe de cette indisponibilité des systèmes, toutes les chirurgies planifiées et interventions non urgentes ont été suspendues. Les médecins et les gestionnaires du plateau technique ont pris la décision de reporter ces procédures pour éviter tout risque pour la sécurité des patients. Cette mesure vise à préserver l'intégrité des soins malgré l'absence d'accès aux dossiers numériques.

Parallèlement, les services d'ambulances sont contraints de rediriger les patients vers d'autres structures de santé proches de Bruxelles. Cette mesure d'urgence vise à désengorger le CHU de Bruxelles qui ne peut plus traiter les dossiers en temps réel. Les centres visiteurs sont également fermés pour prévenir l'accumulation de patients incapables d'être pris en charge.

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Incidents similaires et positions des acteurs

Dans le même temps, d'autres hôpitaux régionaux sont également confrontés à des difficultés techniques liées à cette potentielle faille. Le AZ Monica à Anvers a signalé des problèmes empêchant la consultation en ligne des dossiers des patients. L'établissement anversois a immédiatement mis en place des procédures de secours pour limiter les retards administratifs.

Le Heilig Hart Ziekenhuis à Lier rapporte quant à lui des problèmes internes similaires touchant l'accès aux données médicales. Les soignants de Lier ne peuvent plus saisir d'informations directement dans le système numérique. Ils ont dû basculer vers une solution de secours traditionnelle utilisant le papier pour enregistrer les données vitales des patients.

Les responsables du AZ Monica affirment avoir la capacité de minimiser l'impact de cette panne grâce à leurs solutions alternatives. Ils maintiennent que la qualité des soins aux patients n'est pas compromise par ces délais administratifs. Cette résilience opérationnelle contraste avec la paralysie partielle observée dans la capitale.

Enquête sur la cause et prochaines étapes

Les services informatiques du CHU de Bruxelles mènent actuellement une enquête approfondie pour déterminer l'origine exacte de cette panne. Les experts techniques tentent de comprendre si cette interruption du réseau résulte d'une cyberattaque délibérée ou d'un bug système complexe. Aucune confirmation officielle n'a encore été émise concernant une intervention malveillante.

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La direction hospitalière ne peut pas encore préciser si les données sensibles des patients ont été compromises par cet incident. Les autorités de régulation sont alertées de la situation pour surveiller l'évolution de la crise. Une communication transparente sera maintenue envers le public au fur et à mesure que les diagnostics s'affineront.

L'objectif prioritaire reste de rétablir la connectivité réseau pour permettre une reprise normale des activités médicales. Les équipes techniques travaillent en continu pour résoudre les blocages informatiques détectés. Les autorités sanitaires surveillent de près la capacité des hôpitaux voisins à absorber le flux de patients redirigés. La situation reste dynamique et les annonces officielles continueront d'être diffusées par l'établissement.