Cyberattaque supermarchés belges : piratage des frigos et pertes alimentaires massives

Une cyberattaque a paralysé les systèmes de réfrigération de grandes chaînes comme Delhaize et Carrefour en Belgique, provoquant la perte massive de denrées. Le parquet fédéral enquête sur ce crime économique majeur.

Plusieurs dizaines de supermarchés situés en Belgique ont subi une cyberattaque majeure dans la nuit s'étendant du dimanche au lundi. Cette intrusion informatique cible spécifiquement les enseignes Delhaize, Carrefour, Intermarché et Spar, perturbant gravement leurs opérations logistiques et commerciales. L'incident a été qualifié d'exceptionnellement grave par les professionnels du secteur, soulignant l'ampleur inédite de cette crise technique.

Piratage des installations frigorifiques

Les pirates informatiques ont réussi à prendre le contrôle à distance des installations frigorifiques des magasins concernés. En manipulant ces systèmes critiques, les attaquants ont provoqué une défaillance généralisée du maintien au froid des produits périssables. Cette action malveillante a directement entraîné la perte de nombreuses denrées alimentaires stockées dans les rayons et les chambres froides des points de vente.

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Réactions des acteurs économiques

La communauté professionnelle exprime un sentiment d'impuissance face à cette attaque sophistiquée. Un expert du domaine a déclaré que l'on ne pouvait pas avoir pire situation dans leur métier, reflétant l'inquiétude générale des gestionnaires de magasins. Cette cyberattaque démontre la vulnérabilité des infrastructures numériques modernes lorsqu'elles sont ciblées par des criminels organisés.

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Enquête judiciaire ouverte

Face à cette situation critique, le parquet fédéral belge a officiellement ouvert une enquête pour identifier les responsables de cet acte cybercriminel. Les autorités judiciaires mènent actuellement des investigations pour déterminer l'origine exacte de la faille exploitée et localiser les auteurs de l'attaque. Cette procédure vise à établir les responsabilités pénales et à sécuriser le système national de distribution alimentaire contre de futures menaces similaires.