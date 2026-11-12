Bernard Quintin évoque l'Iran dans les cyberattaques, tandis que les négociations fédérales stagnent. Focus sur la crise politique, la sécurité et l'impact économique en Belgique.

Bernard Quintin a révélé que l' Iran pourrait être derrière les cyberattaques massives ayant paralysé les réfrigérateurs électriques en Belgique. Cette accusation majeure intervient alors que le gouvernement fédéral fait face à une impasse politique persistante. Les tensions diplomatiques et les défis intérieurs s'entremêlent dans un contexte de crise.

Autorisation de Bernard Quintin sur l'Iran

Bernard Quintin, secrétaire d'État à la Cybersécurité, a annoncé que les investigations pointent vers Téhéran comme responsable probable des intrusions numériques. Il a précisé qu'il n'y avait pas de raison de paniquer immédiatement, tout en soulignant la gravité de la situation. La Belgique reste en alerte maximale suite à ces incidents qui ont affecté des milliers de consommateurs.

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Les négociations gouvernementales bloquées

Les négociations pour former un nouveau gouvernement belge s'enlisent depuis plusieurs semaines, créant une instabilité politique croissante. La promesse faite au Roi en matière de formation rapide semble désormais oubliée par les partis en lice. Cette stagnation risque d'aggraver la gestion des crises actuelles, notamment celle de la cybersécurité.

Questions sur la transparence au Palais

Une interrogation majeure circule parmi les observateurs politiques : quelqu'un a-t-il menti au Roi lors des récentes audiences ? La confiance entre le souverain et les chefs de partis semble ébranlée par le manque de progrès. Cette crise de confiance pourrait retarder encore la solution à la crise politique nationale.

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Impact sur les citoyens et l'économie

Ces cyberattaques ont un impact direct sur la vie quotidienne des Belges, avec des ruptures de chaîne du froid alimentaire. Les autorités appellent à la vigilance sans créer de panique générale auprès de la population. La reprise des services électriques et numériques progresse lentement dans les zones les plus touchées.

Suivi des conséquences diplomatiques

L'Iran conteste formellement ces accusations, rejetant toute implication dans ces attaques informatiques. La Belgique attend des preuves supplémentaires avant d'adopter une réponse diplomatique officielle. Les prochaines semaines détermineront si des sanctions ou des mesures de rétorsion seront prises contre Téhéran.