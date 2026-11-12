Cyberattaques en Belgique : Liens soupçonnés avec des groupes iraniens

Le ministre Bernard Quintin confirme des indices reliant des hackers iraniens aux cyberattaques récentes contre les systèmes de refroidissement en Belgique, appelant à des sanctions européennes.

Le ministre belge de l'Intérieur et de la Sécurité, Bernard Quintin, a confirmé que des indications solides suggèrent la participation de groupes de pirates informatiques liés à l'Iran dans les récentes cyberattaques ciblant les installations de refroidissement sur le territoire national. Cette annonce intervient alors que la scène géopolitique numérique s'intensifie, mettant en lumière la vulnérabilité croissante des infrastructures critiques européennes face à des acteurs étatiques hostiles. Les services de renseignement et les autorités judiciaires collaborent étroitement pour qualifier avec précision la nature et l'origine de ces intrusions malveillantes qui ont perturbé le fonctionnement de plusieurs entités sensibles.

Analyse des Indices et Implication Iranienne

La procureure de Paris a annoncé publiquement ce lundi que des groupes de hackers associés à l'Iran étaient responsables des cyberattaques ayant touché la France en octobre. Ces incidents avaient visé des systèmes similaires à ceux observés récemment en Belgique, créant un parallèle technique et tactique entre les deux pays voisins. Le ministre Quintin a précisé que les services de sécurité belges ont également identifié des éléments concordants pointant vers des acteurs iraniens connus.

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Ces éléments probants ont été remis au parquet fédéral, qui a entrepris une enquête approfondie pour vérifier et confirmer ces liens potentiels. Cette démarche judiciaire vise à établir les chaînes de commandement derrière les attaques et à rassembler les preuves numériques nécessaires pour une éventuelle poursuite légale internationale. La transparence sur ces indices sert à informer le public sans provoquer d'alerte inutile, tout en maintenant une vigilance accrue.

Position des Autorités et Mesures Défensives

Le ministre a insisté sur le fait qu'il n'y a aucune raison de paniquer, mais qu'une vigilance particulière est de mise pour protéger le tissu économique et social du pays. Les autorités traitent ces cyberincursions comme des menaces sérieuses, mobilisant tous les moyens disponibles pour cartographier précisément la menace et ses vecteurs d'attaque. Cette approche proactive permet de comprendre l'étendue des dégâts et d'identifier les faiblesses structurelles exploitées par les attaquants.

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La Direction Générale du Renseignement et de la Sécurité (ADIV) dispose de la capacité, sous certaines conditions strictes définies par la loi, de prendre des contre-mesures lors d'incidents graves. L'objectif de ces actions défensives est de neutraliser la menace en temps réel et de prévenir la propagation de l'infection numérique. Le ministre a demandé au ministère de la Défense d'étudier sérieusement l'utilisation de ces pouvoirs exceptionnels pour contrer les acteurs étatiques responsables.

Le ministre Quintin rappelle que les investissements massifs dans la défense nationale reposent également sur des capacités cyberspace robustes. Ces atouts numériques servent à la fois à dissuader les futurs agresseurs et à protéger la souveraineté technologique de la société belge. La dissuasion cybernétique est devenue un pilier incontournable de la sécurité nationale moderne, au même titre que les forces conventionnelles.

Sanctions Européennes et Coopération Diplomatiq

Outre les mesures de défense interne, le ministre de l'Intérieur sollicite le soutien actif du ministère des Affaires étrangères, dirigé par Maxime Prévot. La Belgique est invitée à appuyer fermement la demande française visant à imposer des sanctions européennes contre l'Iran. Cette initiative diplomatique vise à répondre de manière coordonnée aux agissements des pays qui utilisent le cyberespace comme arme contre les territoires européens.

Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, avait déjà souligné précédemment que des sanctions ciblées constitueraient un instrument important de pression. Ces mesures économiques et politiques cherchent à augmenter le coût politique et financier pour les États soutenant ou tolérant ces activités de piraterie informatique. La coordination entre les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères est essentielle pour harmoniser la réponse nationale avec les objectifs de l'Union européenne.

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Plusieurs entreprises belges victimes de ces intrusions ont déposé plainte auprès de la police locale, déclenchant des procédures judiciaires. Les dépositions sont centralisées par l'unité de cybercriminalité fédérale de la Police fédérale, qui agrège les données pour nourrir l'enquête en cours. Cette collecte d'informations permet de dresser un bilan précis des pertes et d'affiner les stratégies de défense pour les secteurs les plus exposés.