Cybersécurité : La Croix-Rouge, Febelco et les CHU renforcent le froid critique des produits sanguins et vaccins

Après les piratages en France, la Croix-Rouge, les grossistes pharmaceutiques et les hôpitaux belges sécurisent leurs stocks de sang, vaccins et thérapies cellulaires contre les cybermenaces.

La Belgique intensifie ses mesures de protection pour les stocks vitaux de produits sanguins, de vaccins et de thérapies cellulaires, suite aux cyberattaques ayant ciblé des chaînes de froid en France. Cette menace directe sur la santé publique pousse les acteurs majeurs du secteur, notamment la Croix-Rouge de Belgique, le grossiste Febelco et les centres hospitaliers universitaires, à verrouiller leurs systèmes de réfrigération contre les intrusions numériques. L'objectif est d'empêcher toute altération des médicaments sensibles et des dons de sang essentiels aux interventions médicales critiques.

Sécurisation des stocks de sang à Suarlée et Namur

La Croix-Rouge de Belgique a immédiatement activé des protocoles de sécurité renforcés dans ses centres de stockage stratégiques, notamment à Suarlée près de Namur, où sont conservés 3 500 poches de globules rouges à 4°C et du plasma à -30°C. Nicolas Cellier, responsable de la production des produits sanguins, a indiqué que l'incident français a déclenché une alerte immédiate pour adopter des mesures préventives adaptées sur le territoire national. Cette précaution vise à protéger l'approvisionnement de 42 banques de sang qui desservent des milliers de transfusions chaque jour.

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Thomas Paulus, responsable de la communication, a confirmé que la surveillance humaine est constante, avec une présence de gardiens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette vigilance physique permet d'alerter directement le personnel technique dès qu'un écart de température est détecté, garantissant ainsi la mise en sécurité rapide des produits sensibles. La combinaison d'une surveillance humaine rigoureuse et de systèmes de monitoring internes assure une réponse immédiate sans dépendre de commandes à distance vulnérables.

Stratégie anti-piratage chez Febelco à Frameries

Chez Febelco, le principal grossiste distributeur de produits pharmaceutiques basé à Frameries, la philosophie de sécurité repose sur l'isolation des systèmes de contrôle de température face aux réseaux externes. Koen Straetmans, directeur de l'entreprise, a précisé que les frigos sont surveillés à distance par un technicien de garde, mais que les équipements ne sont absolument pas connectés aux commandes à distance. Cette architecture délibérée empêche tout hacker de prendre la main sur les installations, contrairement aux systèmes compromis observés la semaine précédente.

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Straetmans a souligné que cette décision est prise pour garantir que seule l'entreprise puisse contrôler ses propres installations, excluant toute possibilité d'intervention malveillante externe. Les médicaments conservés au froid, tels que les vaccins et l'insuline, nécessitent une stabilité thermique absolue. En refusant la connectivité commandable, Febelco élimine le vecteur d'attaque numérique tout en maintenant une surveillance rigoureuse des paramètres environnementaux par ses propres équipes.

Précautions au CHU de Liège pour les thérapies cellulaires

Au Centre Hospitalier Universitaire de Liège, les banques de tissus, de peau et de cellules souches ont également adapté leurs protocoles pour échapper aux risques de piratage informatique. Etienne Baudoux, directeur du laboratoire de thérapie cellulaire, a expliqué que les systèmes de froid y sont manipulés manuellement, rejetant toute automatisation à distance qui pourrait être exploitée par des cybercriminels. Cette approche manuelle vise à protéger des produits dont chaque unité est attachée à un patient déterminé, rendant toute perte inacceptable.

Baudoux a averti qu'une cyberattaque réussie sur ces stocks représenterait une catastrophe humanitaire, car la perte d'un seul produit signifie la perte définitive d'un traitement vital pour un patient spécifique. Les cellules souches et les tissus conservés par milliers constituent une ressource rare et irremplaçable pour des traitements médicaux avancés. En optant pour un contrôle manuel strict, l'hôpital universitaire priorise la sûreté physique et la traçabilité humaine sur la commodité numérique pour assurer la survie et le bien-être des patients en attente de greffe ou de thérapie.