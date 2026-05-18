Cyclisme à Bruxelles : des obstacles et des dangers, mais aussi des opportunités de sécurité et de nouvelles infrastructures

Des embouteillages, des infractions, des incivilités de tous ordres : rouler à vélo à Bruxelles ne se fait pas toujours sans risque. En contrepartie, des opportunités de sécurité et de nouvelles infrastructures montrent le chemin de demain.

Des embouteillages, des infractions, des incivilités de tous ordres : rouler à vélo à Bruxelles ne se fait pas toujours sans risque.

'On a un peu l'impression de jouer sa vie' ; il y a des cyclistes qui vont 'super vite', d'autres 'super lentement' et on se retrouve avec des personnes qui vont à des vitesses très différentes dans les mêmes zones. Des modèles plus lourds, plus imposants... La tendance des SUV gagne désormais aussi les deux roues.

Quelqu'un qui a les moyens financiers d'avoir un vélo plus sophistiqué et plus cher va parfois aussi se sentir plus légitime à occuper l'espace public, donc faire des queues de poisson, mettre une pression pour pouvoir dépasser alors que la situation ne s'y prête pas, par exemple. Aujourd'hui, on a fait 36% du réseau vélo PLUS à Bruxelles, ce qui veut dire qu'il y a encore deux tiers du réseau qui doit être fait. En cause, les aménagements.

Car si les infrastructures se sont nettement améliorées ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire. Dans beaucoup d'endroits, même les cyclistes les plus aguerris peinent à trouver leur place. Les automobilistes parfois eux-mêmes ne comprennent pas où on doit se positionner. Aujourd'hui, on a fait 36% du réseau vélo PLUS à Bruxelles, ce qui veut dire qu'il y a encore deux tiers du réseau qui doit être fait.

Et ce sont justement ces espaces de liaison entre des belles pistes cyclables bien aménagées qu'il manque. La police tente elle aussi de mettre de l'ordre dans cette jungle urbaine. Après des années de prévention, les contrôles se multiplient. Montant pour un feu rouge grillé : 184 €.

Mais la peur de l'amende ne suffira peut-être pas. Pour améliorer la sécurité, chaque cycliste a son rôle à jouer. Ne pas choisir les chemins les plus courts, mais peut-être prendre le chemin le plus sécurisé ou peut-être le plus beau. Ne vous faites pas tout petit, prenez votre place, ne collez pas les voitures, gardez une bonne distance pour ne pas vous faire emportié, évitez les dalles d'égouts pour éviter la chute.

On met un pied par terre si c'est nécessaire, on ne brûle pas les feux rouges à moins qu'un petit panneau nous indique qu'on peut le faire pour aller à droite ou devant. Courtois, respect des règles, infrastructures adaptées et pistes cyclables qui ne s'arrêtent pas au milieu de nulle part, pour apaiser la jungle urbaine, Bruxelles a encore du chemin à parcourir. Info, sport, émissions, cinéma...

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