D�ception sur la dern�re place, mais on donne en dernier lieu

Une crainte de place a t� confirm� avec le ratage contre Westerlo, a l�aller, de l�audience des f�d�rationaux play-offs. distinguer s'une occasion est plus qu'autrement opportun�, difficile a deviner.

Je ressens enormement de deception. Quand je vois comment on a abord� ce match et, surtout, comment on a jou� en deuxime periode, cest raillant de perdre au final cette rencontre.

Il y a sans doute aussi de la malchance, notamment sur mon occasion o je touche le poteau. Ca traverse tout et ca ressort de lautre cote. On ne concede quasi rien, mais on prend un but sur une transition. En premiere mi-temps, ca se regardait un peu plus, sans doute vu l�enjeu.

Westerlo sait jouer au ballon donc on ne voulait pas leur donner trop d�espaces. On a tout donne, la deuxime periode etait clairement de notre cote. Je crois qu�on avais un bon plan de match, il a �t� bien �r�cuit. Si on marque en premier, on aurait gagne le matc





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