D'Ieteren Automotive finalise son plan de transformation avec 312 suppressions de postes. Ce ajustement vise à soutenir l'électrification et la digitalisation du groupe en Belgique.

Le groupe D'Ieteren Automotive, importateur officiel des marques Volkswagen en Belgique, a officialisé la mise en œuvre de son Plan de Transformation 2026-2030 . Cette annonce marque une étape décisive dans la restructuration profonde de l'entreprise, qui visait initialement la suppression d'un nombre significativement plus élevé de postes au sein de ses équipes belges.

Ajustement du nombre de suppressions de postes

Le nombre final de postes concernés par cette restructuration a été révisé à la baisse pour s'établir précisément à 312 suppressions. Cette nouvelle figure contredit les estimations précédentes qui évoquaient une perte de 344 emplois dans l'ensemble des filiales du groupe. La réduction de 32 postes supplémentaires représente un ajustement notable dans le calendrier de mise en œuvre de la stratégie industrielle du groupe D'Ieteren. Les décisions ont été prises après la conclusion des consultations légales obligatoires avec les représentants du personnel.

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Stratégie d'adaptation aux mutations du marché

Le plan de transformation a été conçu pour permettre à l'entreprise de s'adapter avec agilité aux évolutions rapides de l'industrie automobile mondiale. L'objectif principal est de soutenir le développement durable de l'entreprise face à une concurrence accrue et à des attentes clients en pleine mutation. Trois axes majeurs structurent cette nouvelle approche stratégique adoptée par D'Ieteren Automotive.

La première priorité concerne l'électrification accélérée du parc de véhicules proposé par les marques Volkswagen. Cette transition nécessite une refonte complète des compétences et des infrastructures commerciales. Deuxièmement, le groupe mise massivement sur la digitalisation de ses activités opérationnelles et commerciales pour optimiser l'expérience client. Enfin, la réorganisation des équipes vise à créer une structure plus agile et efficace.

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Répartition sectorielle et profils impactés

La répartition des 312 suppressions de postes reflète une transformation structurelle touchant l'ensemble de la hiérarchie de D'Ieteren. Le plan prévoit la disparition de 93 postes d'ouvriers au sein des différentes entités du groupe. Parallelement, 219 postes de cadres et employés de bureau seront supprimés, ce qui constitue la majorité des pertes d'emplois anticipées.

Cette répartition s'accompagne de la fermeture de certains sites physiques et de la fusion de certaines fonctions administratives. Le réseau commercial et logistique de l'entreprise sera également optimisé pour réduire les coûts opérationnels. Ces mesures visent à consolider la position de D'Ieteren Automotive dans un contexte économique exigeant où la rentabilité et l'innovation sont des leviers essentiels de survie.

Procédure légale et accompagnement des salariés

L'entreprise a respecté scrupuleusement le cadre légal belge en lançant la procédure d'information et de consultation imposée par la loi dite 'Loi Renault'. Ce processus juridique a permis d'engager un dialogue structuré avec les membres du conseil d'entreprise. Une fois cette étape administrative et sociale achevée, les conseils d'administration des entités concernées ont validé le plan de transformation.

Dans un communiqué officiel, D'Ieteren Automotive a confirmé la poursuite des négociations avec les représentants du personnel. L'entreprise s'est engagée à maintenir une dialogue constructif afin de conclure rapidement un accord sur les mesures d'accompagnement destinées aux employés concernés. La direction a exprimé sa volonté de limiter au maximum l'incertitude psychologique et financière pour les collaborateurs impactés par ces changements organisationnels majeurs.

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Ce plan de restructuration s'inscrit dans une logique de modernisation à long terme pour les marques Volkswagen distribuées par D'Ieteren. L'entreprise doit répondre aux défis de la transition énergétique tout en préservant sa compétitivité sur le marché belge. Les prochaines semaines seront cruciales pour la mise en place concrète des mesures d'accompagnement sociales et individuelles annoncées par la direction du groupe.