D'Ieteren Automotive finalise un accord ACV-CSC pour 344 licenciements avec 132 postes internes. Détails sur les conditions et le calendrier décembre.

D'Ieteren Automotive a finalisé l'accord sur son plan social visant à restructurer l'entreprise et à supprimer 344 emplois. Cet accord a été conclu à l'issue de la phase 2 des négociations avec les syndicats, marquant une avancée significative après la présentation initiale du projet de restructuration en début septembre.

Détails de l'accord et mécanisme social

La direction de D'Ieteren Automotive et les organisations syndicales ont officialisé la signature de l'accord lundi, confirmant ainsi les objectifs définis lors de la phase 1 d'information et de consultation selon la loi relative aux licenciements collectifs. Les négociations menées jeudi soir ont permis de définir les contours précis du plan de départ, incluant des mesures d'accompagnement et des indemnités extralégales pour atténuer l'impact économique des suppressions de postes sur les salariés concernés.

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Positionnement syndical et droits des travailleurs

L'ACV-CSC Metea souligne que les négociations ont permis d'obtenir des avancées importantes, en particulier l'ouverture de 132 possibilités de reclassement interne. Le syndicat chrétien présente cet élément comme un acquis majeur, permettant aux travailleurs de poser leur candidature à ces nouveaux postes jusqu'à la mi-décembre, offrant ainsi une voie de transition professionnelle concrète et protégée.

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Conséquences et prochaines étapes clés

L'application de cet accord prévoit des dispositifs d'accompagnement destinés à faciliter la transition des travailleurs, complétés par des indemnités négociées pour ceux dont le contrat de travail sera rompu. Cette phase de reclassement jusqu'à la mi-décembre marque un temps fort dans le processus, permettant à l'entreprise et aux représentants du personnel de mettre en œuvre les mesures sociales convenues pour garantir une restructuration ordonnée.