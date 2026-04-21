D'importants travaux de rénovation sur le réseau de la Stib provoquent une refonte des lignes de tram

La Stib annonce une restructuration temporaire majeure de ses lignes de tram pour permettre la rénovation d infrastructures vieillissantes, tout en proposant des solutions de mobilité alternatives.

La société des transports intercommunaux de Bruxelles , plus connue sous le nom de Stib , a récemment annoncé une refonte majeure et temporaire de son réseau de tramways afin de permettre la réalisation de travaux de maintenance cruciaux. Ces interventions, jugées indispensables pour assurer la pérennité du réseau, vont entraîner des modifications substantielles dans les trajets quotidiens des usagers bruxellois.

La ligne 4 sera scindée en deux tronçons distincts pour pallier les fermetures : une première partie circulera entre Gare du Nord et Wiels, tandis que la seconde desservira le segment entre Porte de Hal et Stalle. De son côté, le tram 10 verra son itinéraire réduit, circulant uniquement entre Hôpital Militaire et Gare du Midi. Le tram 51 subira également un ajustement, avec un terminus avancé à la station Lemonnier plutôt qu'à Gare du Midi. Enfin, le tram 81 sera purement et simplement remplacé par une flotte de bus navettes assurant la liaison entre Marius Renard et la Gare du Midi, une mesure nécessaire pour maintenir la connectivité dans les zones touchées par les chantiers. Face à ces perturbations, la Stib a déployé un plan de mobilité alternatif visant à minimiser l impact sur les voyageurs. Entre les stations Gare du Midi et Trinité, les usagers sont invités à privilégier la ligne de bus 96, tandis que le tram continuera de circuler normalement sur le tronçon reliant Trinité à Montgomery. Pour les trajets entre Porte de Hal et Gare du Midi, la société recommande vivement l utilisation des lignes de métro 2 et 6. Le réseau de bus sera par ailleurs renforcé : le bus temporaire 96 couvrira le tracé du 81, le bus 50 sera prolongé jusqu à la Gare Centrale tout en reprenant le parcours du 52, et le bus 37 sera prolongé pour atteindre la Gare du Midi. Les lignes 48, 82 et 92, ainsi que la ligne ferroviaire S1 de la SNCB, accessible aux détenteurs d un titre Brupass, complètent cet arsenal de solutions de remplacement pour fluidifier les déplacements durant toute la période des travaux. La Stib insiste sur le caractère critique de ces travaux, justifiant ainsi les désagréments occasionnés pour la clientèle. Les infrastructures concernées, mises en service il y a environ quarante ans, ont atteint un stade d usure nécessitant une intervention urgente. Les inspections techniques ont révélé des infiltrations préoccupantes au sein du béton ainsi que des signes avancés de corrosion sur les structures en acier porteuses. Selon les ingénieurs de la société, laisser cette situation en l état présenterait des risques structurels inacceptables. Sans cette intervention profonde, un danger d effondrement sur les voies ne pourrait être exclu à moyen terme, ce qui compromettrait durablement la sécurité des passagers. Ces travaux de grande ampleur sont donc une nécessité pour garantir un service de transport fiable et sécurisé pour les décennies à venir dans la capitale belge





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